AP

ARLINGTON, Texas - Aaron Rodgers a été intraitable pendant une séquence de sept victoires qui a mené les Packers de Green Bay jusqu'à la première ronde des séries éliminatoires de la NFL. Idem pour Dak Prescott, le quart recrue des Cowboys de Dallas, qui a aidé la formation du Texas à signer 11 gains d'affilée en saison régulière.

Cette série de succès a poussé le vétéran quart Tony Romo vers les lignes de côté et permis aux Cowboys (13-3) de terminer au premier rang du classement général de l'Association nationale et d'être les hôtes d'un duel contre les Packers (11-6) dimanche.

Rodgers évoluera dans le domicile des Cowboys pour la première fois depuis qu'il a remporté son seul Super Bowl en carrière, le 6 février 2011. Peut-être se souviendra-t-il de son tout premier match éliminatoire, l'année précédant son plus grand triomphe, pendant qu'il surveillera son jeune rival.

« Il y a beaucoup de nervosité lors d'un premier match éliminatoire, ce fut le cas pour moi, a relaté Rodgers en parlant d'un revers de 51-45 contre les Cardinals de l'Arizona, il y a sept ans.

« Je pense que j'ai été victime d'une interception dès le premier jeu. Alors oui, il faut parvenir à trouver sa zone de confort. »

Rodgers, double lauréat du titre de joueur le plus utile à son équipe, possède une bonne mémoire. Il a effet trouvé sa zone de confort lors de cette défaite, complétant quatre passes de touché après avoir lancé sa seule interception de l'affrontement.

Et Prescott, qui a présenté le plus bas taux d'interception pour un quart recrue dans l'histoire de la NFL, sait qu'il faut effacer rapidement de son esprit les mauvais souvenirs.

« Nous ne nous imposons pas trop de pression, a affirmé Prescott. Nous demeurons les mêmes individus que pendant la saison. Quand ce sera le temps, croyez-moi, nous serons prêts. »

Prescott et Ezekiel Elliott, meilleur porteur de ballon dans la NFL cette saison, tenteront de devenir le premier duo de recrues occupant les postes de quart et de demi offensif à gagner un match éliminatoire depuis la création du Super Bowl.

« Je ne vois pas ces deux joueurs comme des recrues, a déclaré le vétéran ailier rapproché Jason Witten, qui prendra part à un sixième match éliminatoire en carrière.

« Ils ont eu beaucoup d'opportunités de se faire valoir. Ils ont montré pendant 16 matchs qui ils étaient et de quelle façon ils jouaient. Je pense qu'ils comprennent qu'ils doivent demeurer eux-mêmes. »

Match revanche

Les Packers tenteront de venger l'échec de 30-16 lors de la sixième semaine d'activités au Lambeau Field. Prescott a mené une poussée offensive de 97 verges en seulement 33 secondes à la fin de la première demie, Rodgers a été victime d'une interception et les Packers ont commis trois revirements à la suite de ballons échappés.

« C'était très tôt en saison et je suis sûr qu'ils seront meilleurs, tout comme nous », a déclaré Elliott.

Par ailleurs, les Packers devront se débrouiller sans les services de l'ailier espacé Jordy Nelson, victime d'une blessure aux côtes dimanche dernier contre les Giants de New York. Nelson n'a pas été en mesure de terminer cette rencontre, mais les receveurs Randall Cobb et Davante Adams ont amassé 241 verges par la passe et marqué quatre touchés. Et ils ne représentent pas les seuls receveurs vers qui Rodgers pourra se tourner.

« Même quand Jordy était en uniforme, notre attaque n'était pas axée vers un seul joueur », a rappelé le quart des Packers.