Pour ceux qui n’ont pas vu la blessure qu’a subie l’ailier rapproché des Bears de Chicago, Zach Miller, je ne vous invite pas à aller la visionner. J’ai tout fait pour ne pas la regarder, car j’ai de la difficulté avec de pareilles blessures. J’ai simplement vu une image fixe de celle-ci, gracieuseté d’une surprise, que je n’ai pas trouvée très drôle, de mon collègue Bruno Heppell.

Ce sont de rares événements qui se produisent, mais lorsqu’ils surviennent, ils rassemblent tout le monde. C’est un sport robuste et avec la grosseur et la rapidité des joueurs aujourd’hui, il y a malheureusement des incidents de la sorte qui se produisent. Tout le monde s’unit alors dans ses moments pour supporter le joueur afin qu’il traverse cette dure période.

L’équipe médicale des Bears a d’ailleurs été très bonne de réaliser aussi rapidement qu’il y avait un problème de circulation sanguine alors qu’une artère dans la jambe du receveur avait été déchirée. Ils ont réagi rapidement pour sauver sa jambe, car il a même été question d’une amputation.

Le président de l’Association des joueurs est allé jusqu’en Nouvelle-Orléans pour voir Miller, sa famille était également présente.

C’est lorsque des situations tristes de la sorte surviennent au football qu’on peut pleinement réaliser à quel point tout le monde se serre les coudes et s’unit pour donner son appui, dans le cas présent à Zach Miller, alors que cette blessure pourrait mettre un terme à sa carrière.

Autre rebondissement dans la saga Elliott

Dans un autre ordre d’idées, la saga entourant la suspension d’Ezekiel Elliot se poursuit. On a eu droit à la suspension, une injonction, un appel, un sursis et encore j’en passe. Finalement, la dernière décision survenue lundi soir laisse entendre que la suspension du porteur de ballon des Cowboys de Dallas entrera en vigueur dès à présent.

C’est dommage d’un certain point de vue pour les Cowboys, mais je suis en accord avec la suspension. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants dans le dossier ni les preuves avancées par les différents partis, mais je pense qu’il vaut mieux être plus prudent que moins dans des situations où des joueurs auraient eu des mauvaises conduites à l’extérieur du terrain.

J’appuie donc la décision à 100 %, mais je trouve que c’est tout de même dommage pour les Cowboys qui commençaient à mieux jouer. Elliott a connu des prestations plus solides lors des dernières semaines et les Cowboys se retrouvent sans leur porteur de ballon no 1 pour les six prochaines semaines.

Ce ne sera donc pas une situation évidente pour Dallas qui a signé trois victoires de moins que les Eagles de Philadelphie au sommet de la division. Les Cowboys vont probablement lutter pour une place de meilleurs deuxièmes et le calendrier ne s’annonce pas de tout repos.

Ils vont jouer lors des six prochains matchs contre les Chiefs de Kansas City, les Falcons d’Atlanta, les Eagles, les Chargers de San Diego, les Redskins de Washington et les Giants de New York.

Il y a donc trois matchs au sein de la division et dans les trois autres rencontres, ils affrontent les finalistes au dernier Super Bowl, les Chiefs qui connaissent une bonne saison et les Chargers qui peuvent causer des surprises.

L’entraîneur-chef des Cowboys, Jason Garrett avait dit que la formation comprenait certains joueurs afin d’éventuellement pallier à la perte d’Elliott. Ce sera donc un travail de comité entre Darren McFadden, Rod Smith et Alfred Morris dans le champ arrière. J’ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c’est évident qu’aucun de ses joueurs n’a l’explosion d’Ezekiel Elliott. Il faudra suivre tant ce qui va se passer sur le terrain qu’à l’extérieur alors que le clan Elliott pourrait décider de contester à nouveau la suspension ou de plier l’échine et décider de la purger.

Un nouveau départ pour Garoppolo

C’est actuellement l’une des périodes de transaction les plus actives dans la NFL et les dernières heures en sont la preuve.

Tout d’abord, le quart Jimmy Garoppolo a été échangé aux 49ers de San Francisco contre un choix de deuxième ronde. Le quart réserviste des Patriots de la Nouvelle-Angleterre allait devenir joueur autonome et Bill Belichick a mentionné que l’équipe a tenté de faire durer la relation avec le quart réserviste le plus longtemps possible. Ils étaient cependant arrivés à un point où les Pats devaient bouger dans ce dossier, sinon ils allaient tout perdre ce qu’ils avaient investi en lui, alors qu’il aurait fort probablement quitté l’équipe par l’entremise du marché des joueurs autonomes.

Les Patriots ont tenté de le mettre sous contrat au cours des derniers mois, mais les deux clans n’ont pu s’entendre. Les Pats ont donc chercher à mettre la main sur le meilleur retour possible et ils ont jugé que c’était le choix de deuxième ronde des 49ers. Lorsqu’on regarde ce choix, c’est peut-être un 33e ou 34e choix au total en vertu de la saison difficile de San Francisco. C’est quand même une bonne transaction dans ce sens pour la Nouvelle-Angleterre.

Du côté des Niners, on réunit Kyle Shanahan à un jeune quart qui a évolué dans le système des Pats et qui a bien fait en relève à Tom Brady. On pense qu’il a beaucoup de potentiel. La situation était catastrophique pour une équipe en reconstruction avec Brian Hoyer et CJ Beathard. Ils pensent pouvoir miser sur Garoppolo pour les prochaines saisons et je pense que la combinaison avec Shanahan pourrait donner une meilleure recette que celle servie dans les dernières années.

Le souhait de Brown exaucé

On a eu droit à une autre grosse transaction, cette fois entre les Texans de Houston et les Seahawks de Seattle. Le bloqueur vétéran de 10 saisons, Duane Brown prend la direction de Seattle contre le demi de coin Jeremy Lane, un choix de cinquième ronde en 2018 et un choix de deuxième tour en 2019.

Brown avait déjà émis sa frustration quant aux récents propos du propriétaire de l’équipe et il avait fait connaître son désir d’être échangé. Il avait eu plusieurs disputes au sein de l’organisation, dont sur le plan contractuel. Il a d’ailleurs disputé son premier match de la saison la semaine dernière contre les Seahawks. C’est une situation qui était insoutenable et je pense que la transaction sera profitable pour les deux équipes.

Les Seahawks misaient déjà sur beaucoup de profondeur dans leur tertiaire et ils ont donné des choix au repêchage en plus de Lane afin de solidifier leur ligne à l’attaque qui est leur grosse faiblesse.

Seattle compte sur une excellente défense, un bon quart-arrière et des receveurs rapides, mais la ligne à l’attaque laissait à désirer. Cette équipe semble avoir pris son erre d’aller dernièrement et avec l’ajout de Brown, les Seahawks semblent devenir de sérieux prétendants au Super Bowl. La fenêtre est petite en ce qui les concerne, car la défense vieillit et il sera de plus en plus difficile de garder ce groupe ensemble. Je pense que la direction a décidé d’y aller de l’avant pour cette année et ils vont tout faire pour l’emporter dès cette saison.

Ajayi s'ajoute au champ-arrière des Eagles

La dernière transaction que je veux aborder m’a surprise quelque peu, alors que le demi-offensif des Dolphins de Miami, Jay Ajayi se joint aux Eagles. Il restait encore une année à son contrat et on parle d’un porteur de ballon dynamique. Il semble que ça ne fonctionnait plus avec les Dolphins que ne misent pas sur un imposant champ arrière pourtant avec Damien Williams, Kenyan Drake et Senorise Perry.

C’est une saison qui ne va pas bien pour eux et ils ont dû décider de se tourner vers l’an prochain avec le retour en santé de Ryan Tannehill. C’est évident qu’ils ont fait une croix sur la présente saison.

Du côté des Eagles, c’est une excellente transaction. Philadelphie comptait déjà dans ses rangs Legarrette Blount et on y ajoute maintenant Ajayi. Tout comme les Seahawks, les Eagles aspirent aux grands honneurs cette année. Ils ont un dossier de 7-1 et ils ajoutent une munition de plus à leur champ arrière qui devient dévastateur, lui qui compte déjà Blount, Wendell Smallwood et Corey Clement. Ils ont potentiellement quatre joueurs dans le champ arrière qui peut dynamiser cette attaque.

Je dois dire que j’ai été surpris que les Eagles n’aient eu besoin que d’un choix de quatrième ronde pour obtenir les services d’Ajayi. Un choix de quatrième tour, c’est un pile ou face. Une équipe peut frapper un grand coup, comme ça peut ne pas être payant. Il ne faut pas minimiser l’impact du repêchage dans la NFL pour construire une équipe, mais Ajayi a quand même prouvé qu’il pouvait faire une différence au sein d’une organisation dans la NFL.

Par contre, il a lui-même été un choix de cinquième ronde en 2015 et il a surpris. Il a récolté 1272 verges au sol et huit touchés tout de même la saison dernière. C’est certain qu’il n’avait pas la même production cette année, mais il a l’explosion pour être un bon porteur de ballon. Lorsqu’une équipe connaît des difficultés au poste de quart comme c’est le cas actuellement chez les Dolphins, les autres équipes mettent beaucoup de pression sur le porteur de ballon. C’est ce qui peut expliquer sa baisse de production. En s’alignant aux côtés de Carson Wentz qui peut étirer la défense avec son jeu aérien, je pense qu’il va connaître beaucoup plus de succès dans l’uniforme des Eagles que dans celle des Dolphins.

Philadelphie a aussi jugé qu’ils pouvaient remporter le Super Bowl cette année et ils mettent le paquet pour y parvenir.

*Propos recueillis par Maxime Tousignant