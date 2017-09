Le football c’est cyclique et on est en train d’assister à la naissance d’un nouveau cycle dans la NFL. Le football était devenu presque strictement aérien du côté de l’attaque au cours des dernières années. Les défenses se sont ajustées en conséquence en embauchant des joueurs plus petits afin de couvrir pour les jeux de passe. Les unités offensives se sont à leur tour ajustées en amenant du jeu terrestre afin de contrecarrer ces défensives plus légères. Ce qu’on voit depuis le début de la saison, c’est que les équipes qui ont un bon jeu au sol connaissent du succès et voici des exemples pour l'illustrer.

Des débuts fracassants pour les Chiefs

Je veux saluer dans un premier temps le début de saison que connaissent Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City. Il s’agit de l’une des meilleures formations dans la NFL en ce moment, grâce à deux premiers matchs remportés de manière convaincante.

Il y a eu évidemment ce gain contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, alors que l’attaque a été explosive. Cette unité offensive a du même coup répondu à de nombreuses interrogations à son endroit, alors que les playmakers étaient au rendez-vous. Kareem Hunt n’a pas raté son baptême dans la NFL avec trois touchés et il a aussi connu un fort match la semaine dernière contre les Eagles de Philadelphie.

Les Chiefs ont gagné un match offensif lors de la première semaine et ils ont suivi avec un triomphe lors d’un duel où les défensives étaient à l’honneur. Ils ont donc montré qu’ils pouvaient signer la victoire lors de différentes situations et de pallier certains problèmes, notamment à la pression dont était victime le quart Alex Smith lors du deuxième match de la campagne.

Ça augure donc très bien du côté des Chiefs cette saison, dans une section qui est des plus compétitives. Ils doivent batailler avec les Broncos de Denver et les Raiders d’Oakland et il y a également les Chargers de Los Angeles qui ont été dans le coup chaque semaine. Au lieu d’être 0-2, ils pourraient être 2-0 ou à tout de moins 1-1.

Je veux lever mon chapeau à Laurent, car il a été vraiment solide en deux matchs cette saison. On pouvait d’ailleurs voir des graphiques sortir lors de la première semaine où on voyait qu’il était l’un des 10 gardes dans la NFL à ne pas avoir alloué de pression sur le quart-arrière. Il est dominant au niveau des jeux au sol. Encore une fois, ce n’est pas parce qu’il est Québécois et qu’on le connaît que j’avance ce point, mais il est véritablement dominant dans la NFL et c’est une réalité.

Ce n’est pas pour rien que les Chiefs lui ont accordé un gros contrat, c’est parce que sa valeur est connue au sein de l’équipe et l’entraîneur n’hésite pas à commander les courses de son côté. Autre preuve à l’appui, les Chiefs sont parmi les meilleures équipes, avec les Broncos de Denver, en ce qui concerne le jeu au sol cette saison. C’est donc tout un début pour Laurent et les Chiefs.

Les Titans ont trouvé leur identité

Un peu dans le même genre des Chiefs, les Titans du Tennessee ont finalement montré lors de la dernière semaine qu’ils étaient ce qu’on attendait d'eux avant la campagne. Ils ont perdu leur premier match devant les Raiders d’Oakland, une bonne formation, et il n’y avait aucune honte à avoir dans ce résultat. Durant la semaine numéro deux, ils ont écrasé les Jaguars de Jacksonville 37-16, eux qui étaient sur un nuage après avoir servi une correction aux Texans de Houston en lever de rideau.

Sur le plan défensif, ils ont limité Leonard Fournette à 40 verges en 14 courses ce qui équivaut à une moyenne de 2,9 verges par portée. De leur côté, les Titans ont amassé un total de 179 verges au sol. C’est l’identité que veut se donner cette équipe. Ils veulent miser sur une bonne défense et une attaque bien équilibrée, alors qu’ils ont effectué 36 courses et 27 passes lors du dernier duel. C’est une équipe qui peut remporter le titre dans le Sud de l’Américaine, où on retrouve les Colts qui ne vont nulle part, les Texans et les Jaguars.

Lynch est de retour à la maison

En ce qui concerne les adversaires des Titans lors de la première semaine, les Raiders, on peut dire que Marshawn Lynch est finalement rentré à la maison. On a vu les images où on l’aperçoit en train de danser sur les lignes de côté à son dernier match contre les Jets. J’aime ça voir de telles images, car même si des joueurs des Jets ont dit qu’ils avaient été irrités par ce geste, ça demeure une belle histoire.

Lynch ne l’a pas toujours eu facile, notamment avec les médias, mais c’est une belle histoire qu’il est en train d’écrire. Il a décidé de sortir de sa retraite afin de jouer pour l’équipe de sa ville natale, alors qu’elle va déménager éventuellement du côté de Las Vegas. Les Raiders ont actuellement une fiche de 2-0, Lynch paraît vraiment bien et on retrouve justement le Marshawn Lynch des bonnes années. Il est à nouveau explosif et on voit qu’il s’amuse sur le terrain. Je ne peux évidemment pas passer sous silence le travail de Derek Carr qui a lancé cinq passes de touché contre aucune interception.

Cette édition des Raiders me fait penser aux Panthers en 2015, qui avec un bon mélange de jeunes et de vétérans, avait connu sa part de succès.

La défense des Ravens des beaux jours

Une autre équipe dont je veux souligner le travail depuis deux semaines, ce sont les Ravens de Baltimore. Certains diront qu’ils ont seulement battu les Browns et les Bengals, mais gagner dans la NFL, c’est gagner dans la NFL. Ils n’ont alloué que dix points en deux matchs, notamment en blanchissant les Bengals. Cette défense des Ravens pourrait bien être l’une des meilleures cette saison. On retrouve ce à quoi les Ravens nous avait habitués par les années passées, notamment lorsqu’ils ont remporté leur Superbowl en 2013. Ils misent sur Brandon Williams sur la ligne défensive, Terrell Suggs et C.J. Mosley au niveau des secondeurs en plus de compter sur une bonne tertiaire.

Leur recette est sensiblement la même que celle des équipes précédentes, alors qu’ils reposent sur une bonne unité défensive et un jeu au sol efficace.

Des correctifs à apporter

L’envers de la médaille, c’est que des équipes n’ont pas été en mesure d’apporter les correctifs nécessaires à la réalité d'aujourd'hui. Celles qui ne peuvent établir leur jeu au sol et courir éprouvent des difficultés présentement. C’est le cas des Seahawks que plusieurs voyaient remporter leur division et même accéder au Superbowl. C’est une équipe complète, sauf pour ce qui est de sa ligne à l’attaque et ça leur cause des ennuis cette année.

Les Packers, en l’absence de leurs deux bloqueurs partants, ont eu de la difficulté contre les Falcons.

Les Giants de New York sont une autre équipe qui a des ennuis à ce niveau. On l’a encore noté lors de leur duel lundi soir contre les Lions de Detroit. Même si l’attaque mise sur Odell Beckham Jr. et Eli Manning au poste de quart, s’il n’est pas protégé adéquatement, ils n’iront nulle part.

On le dit souvent, mais jamais suffisamment, au football, si une équipe veut connaître du succès, tout part de la ligne à l’attaque. Les équipes qui ont investi intelligemment sur leurs cinq joueurs dans les tranchées récoltent les fruits de ces investissements. C’est le contraire pour celles qui ont lancé leur argent sur des joueurs de talent uniquement. La première formule fonctionne et c’est ce qu’on remarque jusqu'à maintenant cette saison.

*Propos recueillis par Maxime Tousignant