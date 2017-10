Généralement, j'essaie d'apporter des points positifs lorsque je parle de la NFL, mais cette semaine, l'actualité me force à parler des faux pas de quelques joueurs. J'ai sorti cinq évènements qui ont retenu mon attention pour de mauvaises raisons.

Martavis Bryant fait preuve de peu de reconnaissance

Martavis Bryant des Steelers de Pittsburgh a créé une semi-controverse en exigeant d'être échangé. Il faut savoir que ce receveur de passes est bourré de talent, mais il traine avec lui une longue liste d'écarts de conduite à l'extérieur du terrain, en matière de stupéfiant notamment.

Il a raté toute la saison 2016 à la suite d'une récidive d'un contrôle antidopage pour consommation de marijuana. Il avait aussi été sanctionné en 2015. Pourtant, l'organisation des Steelers ne l'a pas laissé tomber. Durant tout le processus, l'équipe a marché à ses côtés pour l'aider et lui a permis de reprendre sa place dans la formation en lui octroyant un beau contrat.

Voilà que Bryant trouve qu'il n'a pas assez le ballon, il est déçu et il réclame une transaction. Sa demande d'échange est inacceptable pour moi, considérant ses ennuis hors terrain et comment les Stelers l'ont supporté.

C'est un manque de reconnaissance envers son équipe et je n'aime pas la façon qu'il a utilisée pour faire sa demande. Ce n'est pas la façon de faire que d'y aller publiquement. S'il n'est pas heureux, il aurait pu faire la même demande en privé à la direction. En discutant, il aurait pu connaître les intentions des Steelers et après quoi, il aurait pu dire qu'il serait à l'aise avec une transaction s'il n'y a plus de place pour lui dans l'équipe.

Une colère guidée par l'émotion

Le receveur de passes Doug Baldwin des Seahawks de Seattle s'en est pris à son entraîneur de ligne offensive pendant le match face aux Giants de New York.

Baldwin est revenu au banc et les choses n'allaient pas très bien, l'entraîneur-chef Pete Caroll a alors demandé à Tom Cable, un entraîneur réputé et respecté, de s'adresser aux joueurs à l'attaque. Mais Baldwin n'était pas content, il voulait plutôt que le quart Russell Wilson prenne la parole et il a poussé Cable sur les lignes de côté.

Sur le coup, ç'a fait une grosse histoire, mais Doug Baldwin s'est excusé rapidement et il a pris la totalité du blâme pour l'escarmouche. Baldwin a déclaré qu'il n'avait aucune raison d'agir de la sorte et qu'il avait agi sous le coup de l'émotion.

Je pense que l'on peut excuser le joueur. Ce genre de situation arrive rarement et pendant un match, les émotions sont toujours à fleur de peau, ce qui amène parfois un joueur à poser des gestes regrettables. Tant qu'on s'excuse aussi rapidement et que l'on reconnaît nos torts, on peut passer l'éponge.

L'art de se faire des amis

T.Y.Hilton des Colts d'Indianapolis a déclaré après la défaite de 27-0 devant Jacksonville que « l'on gagnait nos batailles à un contre un et que la ligne à l'attaque devait simplement mieux faire son travail. »

Il a fait tout ça publiquement et même si sa déclaration n'est pas fausse, il n'a pas pris la bonne voie pour passer son message. Il est vrai que la ligne offensive a mal protégé son quart en allouant pas moins de dix sacs, mais je persiste à dire que c'est le genre de chose qu'on expose lors d'une réunion d'équipe, pas à la face du monde.

Hilton s'est excusé par la suite, mais je considère que le mal est fait. Le lien de confiance et de respect entre les joueurs est entaché. Je ne connais pas la relation avec les joueurs de la ligne à l'attaque, mais on ne peut pas s'en prendre de la sorte à ses collègues. Il sera difficile pour lui de rétablir les ponts avec les gars de la ligne à l'attaque.

Hilton a dit qu'il irait voir personnellement chacun des joueurs visés. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.

Lynch a choisi son camp

Marshawn Lynch des Raiders d'Oakland a été suspendu une partie pour avoir couru sur le terrain lors d'une altercation face aux Chiefs de Kansas City.

Ça ne se fait pas de quitter un banc pour aller sur le terrain et le plus intrigant dans cette histoire, c'est que le joueur des Chiefs impliqué dans l'altercation est Marcus Peters, un gars d'Oakland comme lui que Lynch considère comme un membre de sa famille. Des joueurs des Raiders croient qu'il était allé pour défendre Peters plutôt que les joueurs de sa propre équipe.

Comme ancien professionnel, je peux vous dire que pendant un match, un joueur n'a qu'une seule allégeance et c'est celle de son équipe. J'ai joué contre de très bons amis et on n'hésitait pas à s'engueuler sur le terrain. Après la partie, on redevenait des amis. Lors d'une partie, un joueur ne doit défendre que les couleurs de son équipe. Si les rumeurs s'avèrent vraies, Marshawn Lynch aura manqué à ses obligations.

Lynch s'en est également pris à un officiel. Il a d'ailleurs écopé d'une partie de suspension pour son geste. C'est bien mérité.

Burfict est encore indiscipliné

Vontaze Burfict des Bengals de Cincinnati est un récidiviste en matière de coups salauds depuis le début de sa carrière.

Un coup de pied à la tête de Burfict

En début de rencontre face aux Steelers, Burfict a donné un coup de pied à la tête au centre-arrière après une chute. Ce n'est pas un gros coup de pied, rien de violent, mais ça demeure un coup de pied à la tête. On a juste à dire ce qui s'est passé pour constater que ce geste est inacceptable.

Burfict est un multirécidiviste qui a déjà été condamné à plus de 800 000 dollars d'amende par la NFL depuis le début de sa carrière. On peut s'attendre à une autre amende.

Dommage parce qu'il est un bon joueur

*propos recueillis par Robert Latendresse