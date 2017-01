Seahawks-Falcons

Dan Quinn voit son ancienne équipe s'amener à Atlanta. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Seahawks ont été impressionnants en attaque et surtout au sol lors de leur match contre les Lions. Ils devront l'être encore plus en fin de semaine parce que l'attaque des Falcons est carrément en feu et compte sur une quantité incroyable d'armes. Elle arrivera sur le terrain reposée après sa semaine de congé.

J'ai bien hâte de voir la confrontation entre Julio Jones et Richard Sherman. Il est clair que l'absence d'Earl Thomas risque de se faire beaucoup plus sentir face à Matt Ryan et son arsenal de receveurs que contre les Lions.

Ce qui me fait pencher pour les Falcons dans ce match, ce sont les performances décevantes des Seahawks sur la route cette année (fiche de 3-4-1 ) et surtout l'anémie de leur attaque en terrain hostile. Une moyenne de 13,5 points marqués sur la route en 2016 ne sera tout simplement pas suffisante contre les Falcons à la maison.

Je choisis les Falcons

Texans-Patriots

Probablement le choix le plus facile de la fin de semaine. Pas besoin d'analyser ce match de midi à quatorze heures. Les Patriots ont blanchi les Texans et fait mal paraître Brock Osweiller pendant quatre quarts complets le 22 septembre dans leur victoire de 27-0. J'oubliais, Tom Brady ne jouait même pas. C'est la recrue Jacoby Brissett qui était au poste de quart.

Cette fois, ce sera Tom Brady. Pas besoin de vous dire que lui et son attaque ont les armes pour rivaliser avec la meilleure défense de la NFL et connaître un bon match. Je ne peux pas dire la même chose de Brock Osweiler contre la défense des Pats qui n'a pas à rougir devant celle des Texans. En fin de compte, dans ce match, il y a deux bonnes défenses, mais seulement une bonne attaque.

Je choisis les Patriots.

Steelers-Chiefs

Les Chiefs auront sûrement envie de prendre leur revanche quand les Steelers arriveront sur le terrain à KC dimanche après-midi. En effet, ils se sont fait donner une véritable raclée en octobre à Pittsburgh, s'inclinant au compte gênant de 43-14.

Force est d'admettre qu'il sera difficile pour les Steelers de refaire le coup une deuxième fois et que ce match risque fort d'être beaucoup plus serré que le premier.

En effet, les Chiefs sont une équipe beaucoup plus explosive en attaque que celle du début de saison et compte sur une défense beaucoup trop solide pour se faire marquer 43 points à nouveau par les Steelers. De plus, ils ont un avantage marqué au chapitre des unités spéciales.

Ajoutons qu'Andy Reed est 16-2 après un laissez-passer en saison régulière et 3-1 en éliminatoires avec comme seul défaite celle au Super Bowl en 2005. Difficile de prendre contre une telle fiche et surtout contre les Chiefs dans un stade Arrowhead qui sera carrément endiablé.

Je choisis les Chiefs

Packers-Cowboys

Ce sont des Cowboys reposés et en santé qui affronteront les Packers de Green Bay à Dallas dimanche. Pendant ce temps, les Packers risquent d'être privés de leur receveur numéro un Jordy Nelson, blessé aux côtes. La perte de Nelson risque d'avoir un impact majeur, particulièrement dans les moments où Aaron Rodgers tente d'étirer les jeux. Ce sont des moments où Nelson et lui ont une chimie hors de l'ordinaire.

De l'autre côté, on a tous hâte de voir comment vont se comporter les deux recrues vedettes des Cowboys, Ezekiel Elliott et surtout le quart Dak Prescott, qui aura beaucoup de pression sur les épaules face à nul autre qu'Aaron Rodgers car ce dernier réplique coup pour coup.

Je suis pas mal convaincu que les Cowboys auront un plan de match simple pour lui et surtout basé sur la course avec Elliott et leur ligne à l'attaque dominante.

Il est pour moi évident que les Packers auront eux un plan défensif et ils enverront un message clair aux Cowboys que c'est avec le bras de Prescott, et non les jambes d'Elliott, que la victoire passera.

Si les Cowboys sont malgré tout capables d'imposer leur volonté et de courir face à une boîte défensive bien remplie, ils gagneront le match. Sinon, ce sera plus compliqué.

Personnellement, je crois que la ligne à l'attaque des Cowboys est trop forte, qu'ils seront en mesure de courir malgré tout et que Prescott sera capable de gérer la pression. La blessure à Nelson aura aussi un trop gros impact.

Je choisis les Cowboys

Bonne fin de semaine de football!