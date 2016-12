ALAMEDA, Calif. - Le secondeur des Raiders d'Oakland Aldon Smith ne sera pas de retour dans la NFL cette saison.

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré vendredi que la ligue a reporté sa décision sur la demande de réadmission de Smith et qu'elle entamera l'analyse du dossier en mars.

Smith a été suspendu en novembre 2015 pour avoir enfreint la politique antidopage de la NFL. Il était admissible à un retour au jeu le 17 novembre 2016, et a rencontré le commissaire Roger Goodell plus tôt ce mois-ci afin de plaider sa cause. La ligue a cependant choisi de reporter sa décision.

Les Raiders (12-3) termineront leur saison régulière dimanche à Denver avant de disputer leur premier match éliminatoire depuis 2002.

La suspension de Smith est attribuable à son arrestation survenue en août 2015 pour conduite avec les facultés affaiblies, délit de fuite et vandalisme, et en conséquence il a été libéré par les 49ers de San Francisco. Il s'agissait du cinquième écart de conduite de Smith depuis le début de sa carrière dans la NFL à titre de premier choix au repêchage des 49ers en 2011.

Smith a conclu une entente avec les Raiders en septembre 2015 et il a disputé neuf matchs avant d'être suspendu pour la deuxième fois par la ligue.