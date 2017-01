Après notre victoire contre les Chargers de San Diego lors du dernier week-end de la saison régulière, nous avons eu une semaine de congé étant donné que nous avions un laissez-passer en raison de notre titre de division et de notre fiche de 12-4.

Quand je dis congé, c’était bel et bien de petites vacances puisque c’était réellement une semaine loin du football. C’était un peu surprenant parce que je m’attendais à avoir 4 jours de congé, mais pas plus. Quand Coach Reid nous a annoncé que c’était la semaine au grand complet, je me suis demandé ce qui était le mieux pour moi.

Qu’est-ce qui allait me permettre de décrocher du football, mais qui allait me permettre de garder le focus puisqu’il ne reste que potentiellement un mois de football à jouer? J’ai pris la décision de ne pas rester à Kansas City pour ne pas me morfondre, mais de ne pas retourner à Montréal pour ne pas perdre le rythme et être trop sollicité à gauche et à droite.

Je suis donc allé au Texas sur le ranch d’un de mes bons coéquipiers sur la ligne offensive, Mitch Morse. Ce fut un très bon choix.

Une semaine de congé complète, ça nous démontre à quel point le football peut nous manquer rapidement. Dans les derniers jours, je commençais à avoir hâte de remettre les épaulettes et de retourner sur le terrain. Quand tu reviens avec cet état d’esprit, c’est signe que tu as trouvé la recette gagnante dans ta préparation.

Même si nous étions en congé de football, j’ai évidemment regardé les deux matchs de premier tour de notre association, soit l’affrontement entre les Texans et les Raiders et celui entre les Dolphins et les Steelers.

Toute notre préparation de cette semaine allait être dictée par l’issue de ces deux matchs. Dès que j’ai vu que les Steelers allaient probablement l’emporter, j’ai tout de suite commencé à réécouter notre duel contre eux du début de saison, qui était probablement collectivement et offensivement l’une de nos pires performances de la saison.

Personnellement, je revenais de ma blessure à une cheville alors j’étais loin d’être à 100 %. Il y a eu quelques bonnes leçons à tirer de cette rencontre. De la regarder de nouveau et de corréler cela avec certaines pressions de leur défense qui sont revenues dans le match contre les Dolphins, ça m’a donné une petite avance sur mon étude de film de la semaine.

Lundi, c’était le retour au travail. Nous avons tenu une courte séance d’entraînement et cela a fait du bien. Tout le monde se sentait frais et on le voyait dans l’attitude des joueurs. Toute l’équipe est prête et sait ce qu’elle doit faire.

Les sourires étaient au rendez-vous quand on parlait des Steelers. Ils nous ont laissé un goût amer après notre défaite contre eux plus tôt dans la saison. Tout le monde est confiant en nos moyens.

Après les avoir affrontés, nous avons eu une semaine de congé. Ensuite, nous avons maintenu une fiche de 10-2. Nous ne sommes plus du tout la même équipe. Nous avons bien hâte de les accueillir au Arrowhead Stadium pour leur remettre la monnaie de leur pièce.

Garder la routine

Du côté de la préparation, à ce moment-ci, chaque semaine est comme une saison à part entière.

Toute la saison, tu te bats pour obtenir une place en éliminatoires. Maintenant, nous allons nous préparer toute la semaine pour accéder au prochain match des éliminatoires. C’est comme si toute l’intensité de la saison est concentrée sur une semaine maintenant. Tout va se décider dans les six prochains jours. C’est beaucoup de pression, mais en même temps, c’est très excitant.

Le succès de dimanche sera en grande partie déterminé par la préparation durant la semaine. On dirait que tout le monde veut en faire plus et tout donner pour cette semaine-là.

D’un autre côté, ce qu’il faut garder en tête, et nos entraîneurs nous le rappellent, c’est que nous avons eu beaucoup de succès durant la saison. Chaque joueur a peaufiné sa routine de travail. Au bout du compte, il faut simplement continuer de faire la même chose. Il faut trouver cette limite entre tout donner et redéfinir toute sa préparation. Ce sera la clé cette semaine.

La semaine de repos va aussi permettre à des joueurs qui n’auraient peut-être pas pu jouer le week-end dernier de le faire face aux Steelers. Ce sera définitivement un avantage pour nous. Pourvu que nous revenions sur le terrain avec le bon état d’esprit et la bonne intensité d’entraînement que nous avons l’habitude d’avoir.

À mon point de vue, mes coéquipiers et moi nous comportons de la bonne façon depuis le retour au boulot.

L’ambiance des éliminatoires gagne Kansas City

L’ambiance qui règne présentement à Kansas City ressemble à celle qui est présente à Montréal lorsque le Canadien est en séries éliminatoires.

Tout le monde nous arrête dans la rue pour nous féliciter et nous souhaiter bonne chance. Tous les bâtiments et gratte-ciel de la ville sont aux couleurs des Chiefs. Tous les logos illuminés sont en rouge.

C’est une atmosphère festive. Tout le monde est content parce que ça fait six ans que nous n’avons pas accueilli un match en éliminatoires.

Le Arrowhead Stadium sera survolté dimanche! Nous avons d’excellents partisans et ce sera très bruyant. Nous ferons tout en notre possible pour offrir à nos fans une victoire à domicile en éliminatoires pour la première fois depuis 1994.

*Propos recueillis par Christian L-Dufresne