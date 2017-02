Ce qui est intéressant lors de ce Super Bowl LI, c’est qu’on y retrouve l’attaque no 1 dans la NFL, celle des Falcons d’Atlanta, contre la défense no 1, celle des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

C’est la septième fois dans l’histoire que ça se produit, et cinq fois sur six, c’est la défense qui a eu le dessus. Historiquement, avec deux semaines de préparation, la défense trouve le moyen de limiter les dégâts face à la meilleure attaque. L’exemple le plus récent remonte à l’an passé. Les Panthers, qui avaient marqué en moyenne 31 points par match en saison régulière et qui avaient complètement lessivé les Cardinals de l’Arizona en finale d’association, ont été limités à 10 points au Super Bowl.

J'estime que les Falcons vont marquer plus que 10 points, mais les chiffres nous disent que quand tu as deux semaines de préparation, ça facilite le travail des entraîneurs défensifs. J’ai donc bien hâte de voir ça car on sait que les Patriots ont fini premiers défensivement en allouant seulement 15,6 points par match. Ils ont alloué plus de 30 points qu’une seule fois et c’était contre les Seahawks de Seattle (31 points).

L’une des clés de la rencontre, c’est comment la tertiaire des Falcons va se comporter vis à vis les receveurs des Pats. Si tu t’obstines à jouer une couverture de zone comme les Steelers de Pittsburgh ont fait, que tu donnes de l’espace aux receveurs de passe des Pats, oublies ça. Les Pats vont prendre leur rythme et s’imposer. La tertiaire des Falcons devra absolument être très combative et très physique. Si j’étais l’entraîneur de la tertiaire, et cette stratégie pourrait être bonne pour les deux équipes qui ont toutes deux des attaques dynamiques et de bons receveurs, je dirais à mes demis défensifs de les frapper, de les retenir à tous les jeux. On va prendre le pari que les officiels n’auront pas le culot de lancer de mouchoir dans un match avec un aussi gros enjeu pour ne pas influencer le résultat. C’est le Super Bowl, c’est un spectacle, selon moi les arbitres vont laisser les joueurs jouer. C'est surtout du côté des demis défensifs d’Atlanta qu'il faudra être physique, retenir l’adversaire, le ralentir et l’accrocher parce que c’est la façon de déranger Tom Brady. Comme Matt Ryan, Brady lance très rapidement et il lance beaucoup de petites passes. Ils dégainent rapidement et il est difficile de se rendre à eux, alors pour les déstabiliser, tu dois brouiller le synchronisme des receveurs de passe en étant physique. Tu forces ainsi le quart-arrière à garder le ballon dans ses mains et permets peut-être à tes chasseurs de quart de se rendre à lui pour aller faire un sac ou provoquer un échappé. Si les Falcons ne font pas ça, ils ne réussiront pas à ralentir l’attaque de Brady.

Une autre bataille qui capte mon attention est celle impliquant le duo de porteurs de ballon des Falcons, car pour moi ça demeure un élément clé pour cette équipe : il faut du jeu au sol, il faut que les porteurs de ballon soient impliqués, il faut qu’ils aient du succès, parce que c’est ça qui amène la dynamique de play-action, qui amène la dynamique de dérobade du quart dans le système de Kyle Shanahan. Souvent, c’est le jeu au sol qui prépare les gros jeux explosifs par la passe. Ça va être un beau défi car les Pats sont solides contre le jeu au sol, ils sont troisièmes à ce chapitre. On a vu ce qu’ils ont accompli contre les Steelers, qui ont pourtant une bonne ligne à l’attaque et de bons porteurs. Il est vrai que Le’Veon Bell s’est blessé chez les Steelers, mais il n’était pas parti pour connaître un grand match. D’ailleurs, ça fait 25 matchs d’affilée où les Pats concèdent moins de 90 verges à un porteur. Ils ont seulement alloué trois courses de plus de 20 verges et six touchés au sol. Pour moi qui aime beaucoup regarder ce qui se passe au niveau des lignes à l’attaque et des tranchées, parce que je pense que tout part de là, la confrontation entre le plaqueur des Pats Alan Branch et le centre des Falcons Alex Mack sera à surveiller. D’autant plus que Mack est un excellent joueur, mais qu’il s’est fait mal à une cheville dans le dernier match. C’est une petite confrontation qui pourrait passer dans l’ombre, mais qui pourrait vraiment affecter le travail des deux unités tout dépendant de celui qui la gagne.

On parle souvent du duo d’Atlanta (Tevin Coleman et Devonta Freeman) qui est exceptionnel autant au sol que par la passe, ce qui sera un gros défi pour les secondeurs et les maraudeurs de la Nouvelle-Angleterre, mais je vais aussi observer attentivement le trio de porteurs des Pats, c’est peut-être aussi ça la clé du match. Quand on écoute les Patriots en entrevue à l’approche du Super Bowl, ils parlent de l’attaque explosive des Falcons et du fait que ce serait peut-être bien que celle-ci n’ait pas le ballon trop souvent. Il faut limiter les possessions de l’attaque, et pour ce faire, il faut contrôler le ballon. Comme les Falcons ont une petite défense au niveau physique, mais une défense qui est très rapide, intense et combative, je me demande si les Pats ne vont pas sortir leur formation musclée avec un sixième joueur de ligne à l’attaque, pour lancer le festival LeGarrette Blount. La meilleure façon de neutraliser de la rapidité, c’est de courir en ligne droite et en puissance. Est-ce le plan de match? C’est dur à dire, car on a beau essayer de prédire ce que les Pats vont faire, on ne le saura pas tant que le match ne sera pas commencé. Ils font toujours l’opposé de ce qu’on imagine, et c’est la beauté de cette équipe. D’une semaine à l’autre, c’est toujours une personne différente qui est le héros, avec un plan de match différent. Seul Bill Belichick le sait. J’ai simplement hâte de voir si c’est ce qu’on va essayer, car c’est encore le meilleur moyen d’arrêter Matt Ryan qui compte sur une attaque diversifiée : tout le monde touche au ballon, tout le monde marque des touchés. Par où faut-il donc commencer pour l’arrêter? C’est le gros défi.

Super Bowl : Les forces en présence

Je suis remonté dans le temps pour retrouver une équipe ayant atteint le Super Bowl en ayant inscrit autant de points que les Falcons (80 points en deux matchs). C’était en 1991, quand les Bills de Buffalo avaient perdu contre les Giants de New York 20-19 lors de ce fameux match où le botteur des Bills Scott Norwood avait raté son botté sur le dernier jeu de la partie. Lors du premier match éliminatoire, les Bills avaient marqué 44 points contre les Dolphins de Miami, puis 51 points contre les Raiders d'Oakland. Qui était le coordonnateur défensif des Giants à cette époque? Un certain Bill Belichick. Les Bills ont finalement marqué seulement 19 points. Oui, la défense de Belichick a fait le travail, mais il faut surtout se souvenir Ottis Anderson, ce costaud porteur de ballon des Giants, à la LeGarrette Blount. Comme par hasard, il avait gagné plus de 100 verges, les Giants avaient couru 39 fois pour 172 verges et ils avaient gardé le ballon 40 minutes et 30 secondes. C’est pour moi une recette qui pourrait aussi fonctionner, peut-être que ce sont les porteurs de ballon des Pats qui vont voler la vedette, qui sait? On parle beaucoup, et avec justesse, des porteurs des Falcons qui sont super dynamiques, mais il faut aussi regarder de l’autre côté.

Dernier point important : Julio Jones. Qui va le surveiller? Est-ce qu’on peut le limiter? On sait que Belichick est capable de limiter les dommages, il est toujours bon pour déceler les armes principales et trouver comment les neutraliser pour forcer l’adversaire à s’en remettre à ses armes no 3, 4 ou 5. La défaite des Patriots face aux Giants en 2011 nous offre un bon exemple. Avant le dernier touché des Giants, les caméras sont sur les lignes de côté avec les micros ouverts. On entend Belichick dire : « forcez-les à nous battre avec Mario Manningham ». C’était le troisième receveur des Giants. On ne voulait pas laisser Victor Cruz ou Hakeem Nicks nous battre. Comme de fait, Eli Manning avait complété une superbe passe à Manningham qui avait fait un attrapé spectaculaire pour confirmer la victoire. C’est ça, les Pats. Ils veulent te forcer à jouer avec des éléments un peu moins dynamiques dans ton attaque et voir si quelqu’un d’autre va prendre la relève.

Cela dit, les Falcons ont de nombreuses armes. Si tu veux freiner Julio Jones et le jeu au sol, il reste encore Mohamed Sanu, Taylor Gabriel et les ailiers rapprochés. J’en ai profité pour analyser un peu plus les performances de Julio Jones en saison régulière. Lors des cinq matchs où il a gagné le plus de verges, les Falcons ont un dossier de 1-4. À l’inverse, avec ses cinq plus bas totaux (60, 35, 29, 29, 16), ça leur donne un dossier de 5-0. C’est intéressant. Oui, il faut limiter les dégâts avec Jones, mais les Falcons ont prouvé qu’ils sont capables de gagner même quand il connaît un petit match. Ça démontre aussi que Julio Jones attire l’attention. Quand il connaît un petit match, ça veut dire qu’on lui a opposé beaucoup de ressources et qu’on laisse la chance à d’autres de se démarquer.

La guerre des tranchées

Je suis curieux de voir comment Belichick va bâtir son plan de match en fonction de ça. Personnellement, j’aurais tendance à croire qu’il faut mettre Malcolm Butler contre le no 2 Mohamed Sanu à un contre un, et qu’il faut mettre deux gars sur le cas de Jones. Les défenses pensent souvent ainsi, pour étouffer les deux meilleurs receveurs. Encore là, il faut aussi arrêter le jeu au sol et tout le reste, c’est tout un casse-tête. Ça va être excellent à voir.

J’ai aussi hâte de voir la première séquence offensive des Falcons, parce que ça fait huit matchs de suite qu’ils marquent un touché sur celle-ci. Ils partent sur les chapeaux de roue. Vont-ils faire la même chose au Super Bowl face aux Pats? Vont-ils être forcés d’exécuter trois jeux puis de dégager à cause des stratégies savantes de Belichick?

Je m’attends à un match chaudement disputé et excitant, parce que quand les Pats vont au Super Bowl, c’est toujours comme ça. Ça se joue toujours dans la dernière minute, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent. Ils ont atteint six fois le SB, et les six fois, ça s’est terminé par une marge de quatre points ou moins.

Je crois que la tradition va se poursuivre et je prédis que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont être sacrés champions grâce une victoire de 31-28.