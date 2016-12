AP

TEMPE, Ariz. - Larry Fitzgerald a eu sa rencontre hebdomadaire avec les médias, mercredi, et il n'a rien fait pour rassurer à propos de son avenir, à l'aube des deux derniers matchs de la saison de la NFL.

« Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine », a-t-il répondu, lorsque questionné à ce sujet.

La situation a pris de l'ampleur en raison d'un commentaire qu'il a fait à la station de radio Westwood One, plus tôt cette semaine.

« Je ne dirais pas que je contemple l'idée de la retraite, mais je ne suis pas certain de ce que je vais faire dans un avenir rapproché, avait alors mentionné Fitzgerald. J'aime encore ce sport et j'aime encore la compétition. J'aime être entouré de mes coéquipiers et me battre pour un championnat. C'est très amusant pour moi. Je suis simplement concentré sur ces deux dernières parties. »

Certains ont pris cette déclaration comme un indice qu'il allait prendre sa retraite. D'autres ont pensé qu'il voulait plutôt terminer sa carrière avec une meilleure formation.

« Nous ne ferons pas partie des séries éliminatoires alors j'imagine qu'il n'y a rien de plus intéressant à discuter en ce moment », a réagi Fitzgerald, à propos de la réaction causée par son commentaire.

Le quart Carson Palmer mentionne qu'il n'a aucune idée de ce que Fitzgerald compte prendre comme décision.

« Et bien je ne le sais pas du tout, a exprimé Palmer. Je ne lui ai parlé que du match contre les Seahawks de Seattle et de quelques cadeaux de Noël pour ses enfants et les miens. Je n'ai pas eu de discussions sur son avenir et nous discuterons de cela plus tard. »

Fitzgerald a insisté sur le fait qu'il gardait les yeux sur les deux derniers matchs des Cardinals, à Seattle, samedi, et à Los Angeles, la semaine suivante.

Même si son équipe s'avère une des grandes déceptions de l'année dans la NFL, Fitzgerald connaît une autre excellente saison.

À sa 13e saison en carrière dans la NFL, le receveur de 33 ans mène la ligue au chapitre des passes captées (98) et il vient tout juste d'être nommé pour une 10e fois au sein de l'équipe d'étoiles.

Ses statistiques en carrière font d'ailleurs partie des meilleures de l'histoire de la NFL.

Fitzgerald occupe le troisième rang de l'histoire pour les réceptions, le dixième pour les verges obtenues par la voie des airs et le huitième pour les touchés par la passe. Il a capté au moins un ballon lors de ses 193 derniers matchs, la troisième plus longue séquence de la NFL.

Pour en rajouter, il a évolué avec les Cardinals pendant toute sa carrière et il est très populaire auprès des partisans, que ce soit en Arizona ou dans les autres marchés de la NFL.

Fitzgerald a récemment signé une prolongation de contrat qui lui permettrait d'empocher 11 millions $ US, la saison prochaine.

Ça ne veut toutefois pas dire qu'il la jouera.