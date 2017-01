RDS.ca D'après un reportage de Didier Orméjuste

Une place en finale de l'association Américaine sera à l'enjeu dimanche lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Steelers de Pittsburgh.



Le garde Laurent Duvernay-Tardif ne cache pas que la fierté des joueurs de Kansas City a été atteinte lorsque qu'ils ont été écrasés à Pittsburgh par la marque de 43-14, le 2 octobre dernier.

« Je suis très excité à l'idée de jouer contre les Steelers une deuxième fois, parce qu'on n'est pas la même équipe. Offensivement, nous avons montré beaucoup de choses en 2e moitié de saison, que l'on n'avait pas fait contre les Steelers. Les inviter au stade Arrowhead, leur faire sentir l'énergie de la foule, la température. Ce sera définitivement intéressant comme affrontement », a-t-il mentionné.

Duvernay-Tardif et le reste de la ligne à l'attaque des Chiefs auront fort à faire face au front de la défense de Pittsburgh qui a réussi quatre sacs face aux Dolphins de Miami la semaine dernière.

« C'est le message de coach Reid. Plus la saison avance, plus il fait froid, plus ça se joue dans les tranchées. Ce sera primordial pour nous de contenir la défense, qui a bien joué lors des deux derniers affrontements. Pour nous, c'est de bien tenir, d'identifier les différentes pressions et réajuster la ligne en fonction de ce que l'on voit. Ce sera l'un des éléments-clés pour sortir victorieux de cette rencontre. »

Le stade Arrowhead est réputé comme étant un des stades les plus bruyants de la NFL. L'année dernière, les Chiefs avaient joué leurs deux matchs éliminatoires sur des terrains adverses. Duvernay-Tardif a hâte de vivre l'expérience d'un match éliminatoire à domicile.

« J'essaie de l'approcher comme tout match de saison régulière. Le football est un sport de préparation, c'est un sport de routine. J'ai essayé de ne pas changer ma routine, malgré l'importance de ce match. Il faut trouver la fine ligne entre faire le plus possible et garder la recette qui fonctionne. C'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine. »

Dimanche, les Chiefs tenteront d'accéder à la finale de l'Association américaine pour la première fois depuis 1993. À l'époque, l'attaque de Kansas City était menée par un certain Joe Montana.