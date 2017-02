En ce lendemain de Super Bowl 51, je ne vous livrerai pas une analyse exhaustive du match puisque nous l’avons tous regardé. Nous avons tous vu ce qui s’est passé.

Dans 50 ans, on parlera encore de cette remontée des Patriots face aux Falcons. Ce Super Bowl allait être historique peu importe l’issue de celui-ci. Atlanta doit maintenant patienter avant de soulever le trophée Vince-Lombardi pour la première fois alors que les Pats l’ont conquis pour la cinquième fois depuis 2002.

Tom Brady et Bill Belichick ont ajouté une cinquième bague de champion, une nouvelle marque tant pour un quart-arrière que pour un entraîneur-chef. Brady en a ajouté en éclipsant le record pour le nombre de verges par la passe au Super Bowl avec une récolte de 466 verges dans la plus grande remontée de l’histoire de cette rencontre.

Brady a aussi mené son équipe à la victoire dans le premier Super Bowl qui a nécessité la prolongation. Ce Super Bowl devient probablement le plus spectaculaire à avoir été présenté. Nous n’avons pas encore les cotes d’écoute, mais je ne serais pas étonné qu’il soit celui qui a été le plus regardé.

Bref, cette performance des Pats vient clore plusieurs débats.

On peut parler des Peyton Manning, Brett Favre et Joe Montana. Mais on ne pourra plus jamais hésiter à dire que Tom Brady est le plus grand quart-arrière de tous les temps.

À partir de maintenant, je crois qu’on peut se demander qui est le deuxième meilleur puisqu’il n’y a plus de débat possible sur l’identité du plus grand avec la performance qu’a livrée Tom Brady lors du 51e Super Bowl.

Du côté des entraîneurs, le débat est aussi clos en ce qui me concerne.

Je comprends qu’il y a eu d’autres grands entraîneurs comme Vince Lombardi entre autres, mais Belichick doit aussi être considéré comme le plus grand au poste d’entraîneur-chef.

Il n’a pas une personnalité très attachante et il y a eu plusieurs sagas l’entourant avec le « spy gate » et le « deflate gate ». Ses dénigreurs aiment ramener cela à l’avant-plan. Mais la réalité, c’est de la foutaise quant à moi.

Patriots 34 - Falcons 28

Bill Belichick est le plus fin stratège et le meilleur entraîneur-chef de tous les temps. J’espère qu’on ne passera pas beaucoup de temps sur ces points à la fin de sa carrière. Il est un travailleur acharné qui a toujours su bien s’entourer. Il a probablement utilisé le plus de joueurs autonomes non repêchés dans l’histoire de la NFL.

On pourrait mettre n’importe qui à n’importe quelle position, mais si tu jouais dans son système, tu finissais par devenir un joueur qui produisait. C’est probablement sa plus grande qualité en tant qu’entraîneur.

En fin de compte, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans les années 2000, forment la plus grande organisation sportive professionnelle, tous sports confondus. On parle de cinq championnats en sept présences au Super Bowl depuis le début des années 2000.

Tout ça a été réglé dimanche avec cette victoire aux dépens des Falcons pour clore la saison de la NFL. De plus, on se souviendra que les Pats avaient été privés de Brady lors de leurs quatre premiers matchs en raison de la suspension à ce dernier en lien avec le scandale des ballons dégonflés.

Les joueurs des Patriots s’étaient alors retroussé les manches et, au lieu de s’apitoyer sur leur sort, ils ont gagné trois leurs quatre premières parties sans leur quart-arrière vedette. Ils ont signé 14 victoires en saison régulière avant de tout balayer en éliminatoires.

Les Pats ont donc fait taire tous leurs dénigreurs avec cette conquête du Super Bowl, dont Roger Goodell.

C’était de toute beauté de voir Goodell remettre le trophée au propriétaire des Pats, Robert Kraft, qui en a profité pour lui envoyer un jab de manière très polie!