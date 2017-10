AP

HOUSTON - Le propriétaire des Texans de Houston, Bob McNair, a témoigné pour une deuxième fois ses excuses, samedi.



Des propos rapportés dans les médias vendredi ont révélé que McNair avait dit que « les détenus ne devaient pas gérer la prison », lors d'une rencontre des propriétaires de la NFL à propos des joueurs qui protestaient en s'agenouillant lors de l'hymne national des États-Unis.

McNair, qui s'était excusé une première fois par l'entremise d'un communiqué, vendredi, en a émis un deuxième samedi, tentant par le fait même d'expliquer sa pensée.



McNair a indiqué qu'il ne parlait pas des joueurs dans ce qu'il qualifie de « commentaire très regrettable ». Il a plutôt mentionné qu'il parlait de la relation entre la ligue et les propriétaires et de la façon dont la NFL a pris des décisions stratégiques importantes sans l'opinion des propriétaires, lors des dernières années.



McNair s'est excusé auprès des joueurs de la NFL en affirmant qu'il était grandement désolé envers ceux qui ont été touchés par les propos qu'il a tenus. Il a ajouté que la perception qui avait été créée de lui était complètement à l'opposé de ce qu'il pensait. McNair a conclu en disant que lui et l'organisation des Texans allaient se concentrer à effectuer des progrès significatifs concernant les questions sociales qui sont si importantes pour les joueurs et la communauté de Houston.



Les commentaires de McNair avaient été publiés par le magazine ESPN, dans un article racontant les récentes rencontres d'une durée de deux jours entre les propriétaires, les joueurs et autres afin de discuter des protestations qui ont soulevé l'ire du président des États-Unis, Donald Trump.