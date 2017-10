RDS.ca d'après un reportage d'Alexandre Tourigny

Antony Auclair vit un véritable rêve avec les Buccaneers de Tampa Bay. En moins d'un an, l'ancien du Rouge est Or de l’Université Laval est passé du circuit universitaire québécois à la NFL.

« Ç'a tellement été vite. Il y a tellement eu d'obstacles et différents défis dans ce court laps de temps-là. J'ai pas eu vraiment le temps de profiter de tous ces moments », indique Auclair.

Ce dernier est tombé dans l'œil des dirigeants des Buccaneers en janvier dernier, lors du East West Shrine Game, match disputé à Tampa, qui regroupe les meilleurs joueurs universitaires en Amérique du Nord. C'est également ce match qui a permis à Auclair de prendre conscience de son potentiel.

« La première pratique, j'avais hâte de voir si c'était vraiment plus vite, plus fort, et tout ça. Oui, ce l'était, mais en même temps j'ai réalisé que j'avais ma place avec ces gars-là », a précsicé le principal intéressé.

« Auclair a finalement signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Buccaneers à la fin du mois d'avril. Depuis, le Québécois s'est bien adapté à sa nouvelle formation et il n'a cessé d'impressionner ses coéquipiers, tant par ses performances sur le terrain, que par sa personnalité.

« Pas mal tous les joueurs sont cool avec tout le monde, donc pour moi ça n'a pas été si dur que ça, en fait, ç'a été facile », mentionne Auclair.

« Il peut tout faire: bloquer, courir et capter des ballons. C'est difficile de trouver des ailiers rapprochés complets et c'est pourquoi il a de la valeur » a mentionné un autre ailier rapproché des Buccaneers, Luke Stocker.

Auclair n'a disputé qu'un seul des six matchs des Bucs cette année, le 5 octobre dernier, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L'ailier rapproché aura finalement été sur le terrain pour 20 jeux, mais un seul à l'attaque, qui aura toutefois résulté en un touché de Doug Martin.

« Doug prend la décision d'aller là où il a le plus de chances d'avoir de la place pour entrer. Finalement, il a sauté par-dessus, c'était super cool comme jeu », se rappelle Auclair.

Selon nos informations, Antony Auclair pourrait bien être laissé de côté pour un troisième match consécutif, dimanche, contre les Panthers de la Caroline.