On y est, le Super Bowl LI sera présenté dimanche. D'un côté l'équipe la plus spectaculaire de la NFL, les Falcons . De l'autre , la plus belle tradition d'excellence dans la NFL, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Un match qui risque fort d'être excitant et surtout beaucoup plus serré que ce que nous avons été en droit de voir dans des éliminatoires jusqu'à présent. Des éliminatoires qui ont été en grande partie remplies de matchs à sens uniques

Les Falcons s'amènent dans le match avec la meilleure attaque. Elle a été la plus spectaculaire, la plus explosive et un exemple de constance tout au long de la saison. Matt Ryan compte sur une multitude d'armes en attaque et présente un défi pour les Pats. Un défi beaucoup plus grand que celui des Steelers il y a deux semaines à Foxborough.

Les Falcons comptent en effet sur un groupe de receveurs plus complet et avec plus de profondeur que celui des Steelers. Il ne suffira donc pas d'éliminer Julio Jones de l'équation comme les Pats l'on fait avec Antonio Brown pour gagner le match contre les Steelers. Les Mohamed Sanu, Taylor Gabriel et Levine Toilolo sont en effet, de bien plus grandes menaces que le groupe de receveurs des Steelers .

De plus, n'oublions pas que Le’Veon Bell s'est blessé en début de match il y a deux semaines et que Tevin Coleman et Devonta Freeman, qui ont cumulé 170 verges d'attaque en sortant du champ arrière, sont une aussi grande menace que lui et sont en santé.

Un défi de taille pour une défense qui affrontera pour la première fois de l'année un quart arrière dans le top-10 pour le coefficient d'efficacité et celui qui a de fortes chances d'être sacré joueur par excellence.

On peut dire que le défi n'est pas moins grand pour la défense des Falcons, qui a terminé au 27e rang de la NFL en saison régulière, mais qui n'a cessé de s'améliorer tout au long de la saison, il faut le dire.

Un peu comme l'attaque des Falcons, celle des Pats est dure à contrer, car elle peut te battre de plusieurs façons et surtout avec un joueur différent de semaine en semaine.

Le meilleur exemple est venu il y a deux semaines lorsque contre toutes attentes, c'est Chris Hogan qui a été la bougie d'allumage et le héros en attaque contre les Steelers.

Les Falcons ont un front défensif basé sur la vitesse et la pression sur les coins de la ligne à l'attaque, mais il n'est pas le plus physique de la NFL. Il sera donc intéressant de voir comment les Pats vont décider de les attaquer. Il ne serait pas surprenant de les voir y aller de façon physique avec LeGarrette Blount pour tenter de ramollir et ralentir avec des courses en puissance ce front qui n'est pas le plus gros.

La réalité c'est que personne ne peut savoir. Le groupe d'entraîneurs, c'est ça la force des Pats. S'il y a un endroit où les Pats sont à mon avis supérieurs, c'est dans la stratégie et l'effet de surprise. Ce groupe d'entraîneurs mené par le grand Bill Belichick a l'avantage sur celui des Falcons dans ce match.

Bon, c'est temps de se mouiller!

Comme l'a dit l'entraîneur-chef des Falcons Dan Quinn, qui était le coordonnateur défensif des Seahawks de Seattle quand ils ont perdu le Super Bowl contre les Pats il y a deux ans : « ce match se décidera sur les revirements et sur laquelle des deux défenses ramollira en premier ».

Les Falcons ont beaucoup moins d'expérience dans les grands moments et risquent fort bien d'être plus nerveux que les Pats, qui comptent sur 22 joueurs ayant déjà participé déjà au Super Bowl. Ils risquent donc de commettre plus d'erreurs et de revirements qu'une équipe menée par Bill Belichick.

J'ajouterais que les Falcons emploieront quatre recrues en défense face à une attaque menée par le meilleur quart de tous les temps et complétée par des receveurs connus pour leur ruse et leur intelligence.

Finalement, une statistique à considérer avant de faire son choix...

Pour la huitième fois de l'histoire de la NFL, la meilleure attaque du circuit pour les points marqués affrontera la meilleure défense pour les points alloués. L'équipe avec la meilleure défense a remporté six de ces sept affrontements.

Les Pats ont la meilleure défense et en plus, ils ont un certain Tom Brady au poste de quart.

Je choisis les Patriots.

Bon Super Bowl!