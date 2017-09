Consultez notre section spéciale sur le coup d'envoi de la saison 2017 de la NFL

En ce début de saison, je vous offre mes prédictions et vous invite à faire les vôtres.



Commençons par la prédiction la plus facile pour moi et certainement pour plusieurs, la division Est de l'Américaine. Les champions du Super Bowl arrivent en 2017 avec une meilleure équipe qu'en 2016, et ce, même avec la perte de Julian Edelman. Tout simplement personne dans la division Est ne s'approche d'eux. Les Dolphins seront intéressants à voir avec un Jay Cutler qui hérite de ce qui représente probablement la meilleure équipe avec laquelle il a eu la chance de faire partie. Je prédis par contre que, fidèle à ses habitudes, il trouvera le moyen de tout bousiller. Pas besoin de parler des Bills et des Jets qui ne seront tout simplement pas dans la course. Les Pats seront champions de la division Est, encore une fois.



Les Texans ont déjà dédié leur saison aux habitants de Houston qui ont été dévastés par l'ouragan Harvey. Ils seront donc inspirés et menés par J.J. Watt, le capitaine d'une des trois meilleures défenses de la ligue, selon moi. Tom Savage, qui a été excellent en matchs préparatoires, en fera juste assez pour ne pas causer la perte de son équipe et le talent autour de lui en attaque se chargera du reste. Les Titans de Marcus Mariota sont aussi une équipe qui pourrait mêler les cartes dans cette division. Avec une attaque talentueuse autant au sol que par la passe, ainsi qu'une défense améliorée, ils gagneront leur part de matchs cette année. Dans une course très serrée entre ces deux équipes, les Texans dameront le pion aux Titans à la fin de la saison et seront sacrés champions de la division Sud au grand plaisir de la ville de Houston.

La division Ouest de l'Américaine est probablement celle où il est le plus difficile de se prononcer. Bien que les Chiefs sont toujours dangereux avec une défense extrêmement solide, ils ont perdu une pièce maîtresse dans le champ arrière en Spencer Ware. De plus, Alex Smith reste pour moi un gestionnaire de match plus qu'un quart-arrière de concession. Un peu la même chose pour les Broncos de Trevor Siemian qui ont par contre en Jamaal Charles un porteur qui, s'il est en santé, pourrait faire une différence marquante. En ce qui a trait aux Chargers de Phillip Rivers, ils seront meilleurs qu'en 2016, ce qui fera que les Raiders en auront pour leur argent dans les matchs intradivision. Ils restent par contre l'équipe à battre dans cette division. L'addition de Marshawn Lynch rend l'attaque plus intimidante que jamais. Ils sont tout simplement bourrés de talent. Leur quart, Derek Carr, est adulé par ses coéquipiers et il est le leader incontesté à Oakland. Il est pour moi le meilleur jeune quart de la ligue et il est prêt à mener son équipe à un championnat de division.

Terminons l'Association américaine avec la division Nord qui verra les Steelers saluer le retour de Martavis Bryant du côté opposé à Antonio Brown. Ouch!! De la dynamite. Ajoutons à cela que le porteur de ballon le plus complet et talentueux de la ligue sera dans le champ arrière en Le'Veon Bell et on a là une combinaison du tonnerre autour de Big Ben. Les Steelers auront aussi une défense qui sera améliorée avec des additions comme TJ Watt et Joe Haden, en plus d'être plus mature qu'en 2016. Les Steelers seront non seulement champions de leur division, mais ils auront les outils pour donner des maux de tête aux Pats en éliminatoires. Je ne vois pas comment les Ravens et surtout les Browns pourront les inquiéter pour le championnat de la division Nord. La seule menace possible sera les Bengals, mais les Steelers sont pour moi trop forts cette année.

NFC



Dans la Nationale maintenant, la division Est sera encore une fois quelque chose à observer. Les Cowboys, les Eagles et les Giants ont tous de bonnes raisons d'être optimistes. Ce sera différent pour Washington pour qui ça risque d'être une saison plus difficile. Kirk Cousins aura à composer avec un nouveau coordonnateur et un groupe de receveurs bien différent. Pour les Cowboys, tout va dépendre de la situation de leur porteur de ballon étoile Ezekiel Elliott. Si on doit être privé de lui pour six matchs durant la saison, ce sera impossible de terminer premier. Les Eagles seront aussi bons que Carson Wentz, lui qui aura finalement un groupe de receveurs talentueux et une défense plus solide. Il reste un quart de deuxième année qui risque de commettre des erreurs de jeunesse. S’il est vrai que la défense gagne des championnats, je me dois d'y aller avec les Giants au final. Ils forment une défense étoile, rien de moins, et ont été splendides en présaison. Ils ont de plus, avec l'addition de Brandon Marshall, une attaque aérienne améliorée et plus dangereuse. Eli Manning reste le quart qui a prouvé le plus dans cette division et pour ces raisons, les Giants seront champions de division, mais par la peau des fesses à la fin de la saison.

Plusieurs disent que la division Sud est la plus compétitive en 2017. On dit des Saints qu'ils ont le potentiel d'être la meilleure attaque de la ligue. Les Bucs ont aussi beaucoup de talents en attaque, et avec l'addition de DeSean Jackson, Jameis Winston a maintenant un duo de receveurs des plus dynamiques et un allier rapproché de premier plan en O.J. Howard. Il lui reste maintenant à éliminer les mauvaises décisions et les Bucs sont en voiture pour compétitionner pour le championnat de division. Les Panthers ont eu un faux pas en 2016 et je m'attends à voir un Cam Newton bien meilleur en 2017. Les Falcons restent pour moi l'équipe la plus explosive de la ligue en attaque et seront motivés comme jamais. Ils voudront faire oublier le cauchemar qu'ils ont vécu au Super Bowl et Matt Ryan connaîtra encore une saison du tonnerre. Ils ne domineront pas leur division comme l'an passé, mais en sortiront gagnants encore cette année.

Les Seahawks sont dans une division plutôt faible, et mis à part les Cardinals qui seront une véritable menace, ils auront la chance d'affronter deux fois les Rams et les 49ers, ce qui devrait normalement leur donner quatre matchs relativement faciles. Avec l'addition de Sheldon Richardson et le retour en forme d'Earl Thomas, ils forment, selon les dires de plusieurs, la défense la plus terrorisante de la NFL. En attaque, ils seront plus solides au sol et le jeu de Russell Wilson en présaison est en droit de nous faire espérer de belles choses pour les Seahawks. J'ajouterai que s’ils peuvent s'assurer de l'avantage du terrain jusqu'au bout, ils deviendront immédiatement mes favoris pour se rendre au Super Bowl dans l'Association nationale cette année.

Les Packers d'Aaron Rodgers seront pour moi les champions dans le Nord de la Nationale. Oui, les Vikings seront bien meilleurs avec Dalvin Cook et une défense très solide. Oui, Detroit sera là avec Matthew Stafford et une attaque très solide. Mais à la fin de la journée, celui qui sera le joueur par excellence en 2017 mènera encore une fois son équipe, qui a une meilleure défense qu'en 2016 et beaucoup d'armes en attaque, vers un autre championnat.

Mon choix pour le Super Bowl : Patriots/Seahawks

Bonne saison 2017 à tous!