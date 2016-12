Voici mes prédictions en vue de chacune des rencontres présentées en fin de semaine sur les ondes de RDS.

Vikings c. Packers

Les Packers de Green Bay (8-6) sont sur une lancée de quatre victoires depuis qu’Aaron Rodgers a déclaré que son équipe allait balayer les six derniers matchs de la saison. Ce dernier est d'ailleurs en pleine ascension pour le titre de joueur par excellence du circuit. Ty Montgomery vient de connaitre son meilleur match de la saison avec 162 verges contre Chicago. La défense vient quant à elle de créer 10 revirements à ses deux derniers matchs, ce qui fait que les Packers sont présentement l'une des équipes que personne ne veut affronter en éliminatoires.

Pendant ce temps, après un départ de 5-0, les Vikings du Minnesota (7-7) sont en chute libre. L'attaque ne va absolument nulle part et se retrouve au bas du classement à tous les niveaux. Le retour d'Adrian Peterson n'a rien donné contre les Colts et les Vikings ont continué d'être incapables de courir avec le ballon. Le plus épeurant dans leur cas a été la prestation de leur défense face à l'attaque d'Andrew Luck et des Colts, qui les a complètement dominés dans un match à domicile et très important pour eux.

Choix facile pour ce match : je choisis les Packers.

Colts c. Raiders

Pour les Colts d’Indianapolis (7-7), c’est une question de vie ou de mort. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont gagné quatre matchs d'affiliée sur la route et viennent de jouer leur meilleur match de la saison face aux Vikings au Minnesota. Un match où Andrew Luck et son attaque ont complètement dominé une des supposées meilleures défenses de la NFL. Protéger Luck sera la clé face aux Raiders d'Oakland, qui comptent sur un groupe capable de mettre de la pression, surtout grâce à Khalil Mack.

Du côté des Raiders (11-3 ), on a tous hâte de voir si le quart Derek Carr va commencer à redevenir lui-même. Ce dernier vient de connaitre deux matchs très ordinaires et éprouve de la difficulté depuis s'est blessé au petit doigt de la main avec laquelle il lance le ballon. Il a la chance de compter sur une attaque au sol dominante qui peut bien l'appuyer. Les Raiders sont une jeune équipe bourrée de talent des deux cotés du ballon et ils tentent d'obtenir un laissez-passer au premier tour des éliminatoires.

Un match à domicile dans la jungle d'Oakland... Même si les Colts jouent bien sur la route, je ne les vois pas stopper l'attaque au sol des Raiders.

Je choisis donc les Raiders.

Broncos c. Chiefs

Deux équipes qui se ressemblent à plusieurs points de vue. Des défenses dominantes, des attaques en panne.

Du côté des Broncos de Denver, on a entendu qu'il y avait eu de la grogne entre des membres de l'attaque et de la défense dans le vestiaire après la défaite contre les Pats à Denver. On a tous hâte de voir si cela aura pour effet de réveiller une attaque qui a été incapable de courir, et qui n'a surtout inscrit que trois points face à la défense des Patriots. Ça ne risque pas d'être plus facile face au front défensif dominant des Chiefs, qui aura en plus le luxe de compter sur une des foules les plus bruyantes de la NFL.

L'attaque des Chiefs de Kansas City, elle, ne va guère mieux, mais elle a la chance de compter sur un quart d'expérience qui devra par contre commencer à mieux protéger le ballon, surtout près de la zone de but. La clé pour les Chiefs a toujours été de bien courir et d'éliminer les revirements en attaque. Alex Smith doit revenir à cette recette dimanche face à une défense qui se spécialise à mettre de la pression et subtiliser le ballon à l'adversaire.

La différence pourrait bien se situer sur les unités spéciales. Tyreek Hill est présentement le joueur le plus dangereux de la NFL et les Broncos ne pourront se permettre aucun relâchement face à lui.

Dans un match extrêmement défensif, je choisis les Chiefs de notre collègue à RDS, Laurent Duvernay-Tardif.

Bon week-end de football et surtout joyeux Noël à tous.