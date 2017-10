Un autre trio de matchs des plus intéressants sera présenté sur les ondes de RDS dimanche. Le tout commence avec un affrontement Saints-Packers à 13 h. Ce sera suivi d'un classique Bengals-Steelers à 16 h 25. La soirée se terminera par rien de moins qu'une reprise du Super Bowl à 20 h 30, alors que les Falcons rendront visite aux Pats à Foxboro.

Saints-Packers

Habituellement, aller jouer au Lambeau field n'est jamais trop facile... Y aller alors que Brett Hundley en sera à son premier départ comme quart partant, en remplacement de nul autre qu'Aaron Rodgers, l'est un peu plus.

Pour en rajouter, le jeune quart des Packers aura une ligne à l'attaque encore une fois rapiécée pour le protéger contre une défense qui n'a pas cessé de s'améliorer de match en match. Avec cinq sacs, cinq revirements et trois touchés défensifs dans leur dernier match contre Detroit et un blanchissage contre Miami la semaine précédente, la défense des Saints est en feu. L'équipe de Sean Payton arrive donc au Lambeau avec beaucoup de confiance et la ferme intention d'y aller pour une quatrième victoire consécutive.

Reste maintenant aux Saints de Drew Brees, qui a 6 matchs consécutifs de plus de 300 verges contre les Packers, de ne pas tomber dans le piège de la surconfiance.

Je choisis les Saints.

Bengals-Steelers

Voilà le genre de match que tout le monde veut voir. Un match qui risque probablement d'être le plus robuste et violent du week-end. Deux équipes qui ne s'aiment pas et qui présentent deux des meilleures défenses du circuit en ce moment… Particulièrement contre la passe.

Les Bengals sont les meilleurs quand vient le temps de presser le quart-arrière. Ils devront être à leur meilleur dimanche face à Big Ben, qui voudra assurément faire oublier son match misérable de cinq interceptions il y a deux semaines au Heinz Field. Attendez-vous à le voir lancer souvent vers Antonio Brown, qui joue encore du gros football cette année et qui arrive d'une grosse performance contre les Chiefs.

L'attaque des Bengals est régénérée depuis que Bill Lazor a pris les rênes de l'attaque et Andy Dalton joue le meilleur football de sa carrière, alors que la chimie entre lui et A.J. Green est à son mieux présentement. Il a par contre connu des ennuis contre les Steelers dans les deux dernières années, alors qu'il n'a connu qu'un seul bon départ en quatre tentatives.

Dans ce match, je vais me fier sur la fierté de Big Ben et une grosse performance de Le’Veon Bell pour trancher.

Je choisis les Steelers

Falcons-Pats

Du bonbon en fin de soirée. Pas de doute que si on se fie aux statistiques, il risque de se marquer beaucoup de points. D'un côté, la poreuse défense des Pats aura à se défendre contre une attaque qui oui se cherche, mais est remplie d'armes. De l'autre, Tom Brady et une des meilleures attaques de la NFL, face à une défense qui joue du gros football.

On refuse de parler de revanche à Atlanta, mais force est d'admettre que les Falcons ont quand même un message à passer après l'effondrement historique de la deuxième demie du Super Bowl.

On dirait d'ailleurs que les Falcons ne s'en sont pas remis et n'ont surtout pas appris de leurs erreurs. En effet, les Falcons ont accordé 74 points et n'en ont marqué seulement que 40 dans les deuxièmes demies de leurs matchs, cette année. C'est pire depuis deux matchs, alors qu'ils ont perdu la deuxième demie 20-0 contre les Dolphins de Jay Cutler et 16-7 contre les Bills de Tyrod Taylor pour un pointage combiné de 36-7. Les deux fois, chez eux, à Atlanta.

Je vais miser sur le fait que Tom Brady sera capable d'en faire au minimum autant que Cutler et Taylor dimanche soir à Foxboro.

Je choisis les Pats.

Bon dimanche de football!