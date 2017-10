Trois excellents matchs seront présentés sur nos ondes dimanche. Le tout commence à 13 h avec un affrontement qui verra les Patriots recevoir les Chargers à Foxboro. Ce sera suivi d'un match de division très important entre les Cowboys et les Redskins à 16 h 25 en direct de Washington. Finalement, en soirée on aura droit à un match entre les Steelers de Pittsburgh et des Lions de Detroit frais et dispo, revenant d'une semaine de congé.

Patriots-Chargers

Deux équipes qui sont sur des séquences de trois victoires et qui viennent de se voir offrir de superbes performances par leurs défensives. En effet, celle des Chargers a réduit au silence l'attaque des Broncos alors la celle des Pats a limité l'attaque des Falcons à seulement sept points .

Le défi sera beaucoup plus grand dans ce match alors qu'on fait face à des attaques beaucoup plus explosives et surtout efficaces.

En attaque la clé pour les Pats sera de ralentir la pression en courant avec le ballon. Avec Joey Bosa et Melvin Ingram qui comptent 16 des 23 sacs des Chargers depuis le début de la saison, ils forment un des meilleurs fronts quand vient le temps de mettre de la pression sur les quarts. Une attaque au sol solide et surtout un gros match de la part de la ligne s'imposent contre ce front qui accorde par contre 140,6 verges au sol par match, le pire total de la NFL.

Philip Rivers lui ,joue du football intelligent depuis trois matchs et il devra en faire autant si les Chargers veulent avoir une chance.

Je vais miser sur le fait que les Pats gagneront la guerre sur les unités spéciales et qu'ils seront encore une fois solides en défense. L'attaque sera en mesure de contrôler le cadran en courant plus de 30 fois et Tom Brady connaîtra un bon match à la maison.

Je choisis les Pats.

Cowboys-Redskins

L'attaque des Cowboys a été très impressionnante contre les Niners la semaine passée. Elle ressemblait à celle qu'on a connue en 2016. Une attaque au sol dominante avec Elliott et un jeu aérien complémentaire très efficace mené de main de maître par Prescott. Il faudra en faire de même sur la route face à une défense beaucoup plus solide et qui saluera le retour de son demi de coin étoile Josh Norman.

L'affrontement entre ce dernier et Dez Bryant est très attendu d'ailleurs. La confrontation entre le front défensif de Washington, qui est un des meilleurs de la ligue contre le sol, et Ezekiel Elliott avec sa grosse ligne sera du bonbon.

Kirk Cousins aura besoin que Terrelle Pryor et Josh Doctson commencent à jouer pas mal mieux si les Redskins veulent connaître la victoire, car la défense des Cowboys joue très bien présentement.

Les Cowboys sont en feu lorsqu'ils pénètrent dans la zone rouge depuis quatre matchs avec un hallucinant total de 14 touchés en 17 occasions. Cela viendra faire la différence dans un match âprement disputé.

Je choisis les Cowboys.

Steelers-Lions

Les Steelers ont connu une semaine plutôt tumultueuse avec la situation de Martavis Bryant qui s'est plein de son sort sur les médias sociaux. Il commencera le match sur le banc et c'est Juju Smith Schuster qui bénéficiera de plus de temps de jeu. Peu importe, c'est Antonio Brown et Le'Veon Bell qui forment un des meilleurs duos receveurs/porteur de ballon de la NFL qui seront les clés en attaque pour les Steelers.

Antonio Brown aura la chance d'affronter une défense qui est très généreuse par la passe avec 244 verges accordées par match. Le'Veon Bell, lui, aura à se mettre en valeur contre un front solide contre le sol depuis le début de l'année. Il ne serait pas surprenant de voir les Steelers utiliser davantage les habiletés de receveurs de Bell dans ce match.

De l'autre coté, Stafford aura la lourde tache d'affronter la meilleure défense contre la passe de la NFL présentement. Il a au moins eu la chance d'avoir une semaine supplémentaire de préparation pour le faire. Si les Lions ont l'intention de gagner ce match, il faudra absolument que leur attaque au sol se réveille. Elle dort au gaz depuis le début de l'année avec une moyenne par course de 3,5 verges par course. Riddick et Abdullah devront être meilleurs et ça passe par une solide performance de la ligne a l'attaque a ce chapitre.

Je ne crois pas que la ligne des Lions sera en mesure de réaliser ce fait d'armes. Je ne crois pas non plus qu'elle protégera adéquatement Stafford.

Big Ben connaîtra un gros match.

Je choisis les Steelers.

Bon dimanche de football!