Encore trois excellents matchs sont présentés sur nos ondes ce dimanche. Le tout commence à 13 h avec les Broncos, qui rendent visite à l'équipe avec la meilleure fiche de la NFL présentement, les Eagles.

Ce sera suivi du meilleur affrontement de la fin de semaine à mes yeux, le match entre les Chiefs et les Cowboys, présenté en direct de Dallas à 16 h 25.

Finalement, en soirée, on aura droit à un match entre deux équipes qui ont absolument besoin d'une victoire, alors que les Dolphins recevront les Raiders.

Broncos-Eagles

Brock Orsweiler... Oui vous avez compris, c'est bien Brock Orsweiller qui se verra donner la lourde tâche de remettre les Broncos sur le sentier de la victoire face aux Eagles. Il remplace Trevor Siemian, qui a provoqué 3 des 5 revirements contre les Chiefs la semaine passée. Il ne s'agit pas d'une mission facile pour Orsweiler, qui tentera de limiter les revirements contre une défense qui en a déjà 14 en 2017, dont 9 interceptions.

De l'autre côté, on aura la chance de voir un affrontement entre Carson Wentz et la solide défense des Broncos. Wentz compte maintenant sur les services du nouveau venu Jay Ajayi, qui viendra améliorer un champ arrière déjà très solide avec LeGarette Blount.

Le joueur clé pour moi sera l'allier rapproché Zach Ertz. Il est probablement le meilleur à sa position dans l’Association nationale. Il affronte une défense des Broncos, qui bien que numéro 1 au total, est 30e dans la NFL quand vient le temps de défendre les ailiers rapprochés. Elle vient d'ailleurs de se faire traverser pour 133 verges et 1 touché par Travis Kelce des Chiefs pas plus tard que lundi passée.

Crason Wentz le rejoindra souvent et les Eagles resteront invaincus à domicile.

Je choisis Wentz et les Eagles.

Chiefs-Cowboys

Bonne nouvelle pour les Cowboys : Ezekiel Elliott sera du match. On peut donc s'attendre de voir les Cowboys courir souvent avec le ballon contre une défense qui a de la difficulté contre la course. Les Chiefs accordent 4,9 verges par course et ont accordé 175 verges au sol dans deux de leurs trois derniers matchs. La recette du succès est en apparence donc très simple pour les Cowboys en attaque. Soyez assurés que les Chiefs sont au courant et devraient normalement remplir la boîte pour s'assurer de compliquer les choses. Cela nous donnera du football pour homme entre la ligne à l'attaque des Cowboys et le front des Chiefs. « Hard nose football » en perspective.

L'attaque des Chiefs aura vraisemblablement une ligne à l'attaque complète avec le retour de Laurent Duvernay-Tardif, qui a pratiqué toute la semaine. Cette ligne très puissante aura à se défendre contre un front qui préconise la pénétration dans le champ arrière pour saboter les jeux au sol et qui est excellent pour appliquer de la pression sur les quarts adverses dans les situations de passes.

Le plus gros défi est là pour les Chiefs en attaque. En effet, avec une bonne protection, les Chiefs ont toutes les armes nécessaires en attaque pour en donner plein la vue aux secondeurs et à la tertiaire des Cowboys. Ils forment présentement l'attaque la plus explosive et efficace de la NFL.

Pendant que les Tyreek Hill, Kareem Hunt et Travis Kelce multiplient les gros jeux, l'attaque ne commet en plus pratiquement jamais de revirements. Alex Smith, qui n'a pas encore lancé une seule interception cette année, mène cette attaque digne d'un joueur par excellence en 2017.

Dans un match à haut pointage. Kareem Hunt n'aura rien à envier à Ezekiel Elliott à la fin de ce match et les Cowboys commettront un revirement coûteux de plus que la bande d'Andy Reed.

Je choisis les Chiefs.

Raiders-Dolphins

Deux équipes qui sont en eau trouble et qui viennent de connaître de très mauvaises sorties la semaine passée s'affrontent dimanche soir. Suite à leur défaite, les Raiders et les Dolphins se retrouvent dans une position où ils ont absolument besoin d'une victoire pour rester dans la course aux éliminatoires.

Dans la défaite face au Bills, Derek Carr a réussi un deuxième match consécutif de plus de 300 verges. Il a par contre lancé deux interceptions. Il doit couper les revirements s’il veut donner aux Raiders, une chance légitime de gagner semaine après semaine. Cela doit commencer cette semaine face à une défense qui n'a réussi que deux interceptions dans toute la saison.

Il compte sur une ligne offensive de premier plan et beaucoup d'armes en attaque. N'oublions pas que Marshawn Lynch revient au jeu après sa suspension et qu'il est dû pour un gros match. Bien que les Raiders affrontent une bonne défense en Miami, je crois qu'ils seront en mesure d'être équilibrés, de protéger le ballon et de contrôler le temps de possession.

Du côté des Dolphins maintenant... On a tous hâte de voir comment la pire attaque de la NFL va se comporter sans Jay Ajayi, qui a été échangé aux Eagles plus tôt cette semaine. Ils auront la chance... ou la malchance (à vous de décider) de voir Jay Cutler faire un retour au jeu. Cutler a été plutôt mauvais depuis le début de la saison malgré sa fiche de 4-2. Force est d'admettre que son remplaçant Matt Moore a été encore pire que lui dans la défaite de 40-0 face aux Ravens la semaine passée.

En fin de compte, je crois que les Dolphins deviennent une attaque plus prévisible que jamais sans Jay Ajayi. Cela aura pour effet d'en mettre encore plus sur les épaules de Jay Cutler dans ce match. Khalil Mack et Bruce Irvin auront donc la chance de mettre beaucoup de pression et les Raiders réaliseront leur première interception de la saison face à un Cultler constamment pressé. Le bon vieux Cutler aura besoin d'un bon bain de glace à la fin du match.

Je choisis les Raiders.