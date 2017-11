RDS vous présentera encore trois affrontements de qualité dimanche. À 13 h, on commence la journée avec un affrontement entre deux équipes qui ont le vent dans les voiles, alors que les Rams visitent les Vikings. Ce sera suivi du match de 16 h en direct du Mexique qui opposera les Patriots et les Raiders. On termine avec un classique de la division Est de la Nationale, alors que l'équipe de l'heure, les Eagles, croisent le fer avec les Cowboys en direct de Dallas à 20 h.

Rams-Vikings

Les Rams sont sur une séquence de 4 victoires consécutives, alors que les Vikings en ont collé 5 de suite. L'équipe de Los Angeles, qui est menée par un entraîneur-chef recrue de 31 ans, Sean McVay, et un quart-arrière de deuxième année, Jared Goff, viennent de donner une raclée aux Texans de Houston. Ils ont marqué plus de 30 points pour un sixième match cette saison et surtout, un troisième d'affilée.

L'attaque des Vikings continue elle aussi d'impressionner à sa façon. En effet, elle offre du football de grande qualité avec Case Keenum au poste de quart et un duo de porteurs de ballon qui pallie la perte de Sam Bradford et Dalvin Cook.

Avec 304 verges et 4 passes de touché, Keenum vient d'ailleurs de connaître son meilleur match de la saison dans une victoire importante sur la route contre Washington. C'était pour eux un deuxième match d'affilé de 30 points ou plus.

Les deux défenses ne sont pas en reste, alors qu'elles accordent respectivement que 18 et 18,3 points par match depuis le début de la saison. Elles sont d'ailleurs menées par deux génies défensifs en Wade Phillips et Mike Zimmer. Tout un défi attend donc les deux attaques ce week-end.

Dans un affrontement aussi équilibré, je vais pencher du côté de l'équipe qui aura le luxe de jouer à la maison. Cela viendra faciliter le travail de l'attaque des Vikings tout en rendant la tâche plutôt ardue pour le jeune Goff. Il fait face au plus grand défi de sa jeune carrière avec devant lui, la défense de Zimmer qui est remplie de joueurs étoiles. Il sera surtout très difficile pour lui de communiquer ses directives aux joueurs en attaque dans ce stade très bruyant.

Je choisis les Vikings.

Patriots-Raiders

Les Patriots ont écrasé les Broncos à Denver dimanche et ont passé la semaine au Colorado pour être fin prêts à affronter les Raiders en haute altitude ce dimanche. Non, il n'y a pas à dire, rien n'est laissé au hasard avec les Patriots. Pas pour rien qu'après un départ de 2-2, où la défense était très horrible, l'équipe de Bill Belichick vient de coller 5 victoires consécutives en voyant cette même défensive accorder seulement 11 points par match en moyenne pendant cette séquence de succès.

Du côté des Raiders, on connaît une saison très ordinaire, et ce, en grande partie à cause de l'incapacité de la défense de mettre une pression sur le quart et créer des revirements. Avec seulement 13 sacs et une statistique historique d'aucune interception après neuf matchs, elle se retrouve au dernier rang de chacune d'elles.

Pas besoin de vous dire que cela risque d'être très problématique contre le meilleur passeur en 2017, Tom Brady! Mon choix est facile.

Je choisis les Patriots.

Eagles-Cowboys

Les Eagles connaissent une saison extraordinaire jusqu'à maintenant. À 8-1, ils ont la meilleure fiche de la NFL et jouent du football extrêmement complémentaire. Carson Wentz à des allures de joueur par excellence, alors qu'il est épaulé par une des meilleures attaques au sol du circuit et une défense qui joue du gros football. Plus particulièrement contre le sol, où ils se retrouvent au premier rang avec une incroyable moyenne de seulement 66 verges accordées par match.

Ce n'est vraiment pas de bon augure pour les Cowboys qui, en l'absence de leur porteur de ballon numéro un Ezekiel Elliott, et de leur bloqueur à gauche Tyron Smith, viennent de se faire complètement neutraliser au sol en plus d'accorder pas moins de 8 sacs du quart contre les Falcons dimanche passé. Outch!

Les derniers rapports indiquent évidemment qu'Elliott, qui est suspendu, ne sera pas du match, et que Smith ainsi que le secondeur intérieur et capitaine de la défense Sean Lee, risquent de rater le match aussi.

Bien que le match sera disputé à Dallas, ce qui risque de rendre les choses plus intéressantes. Avec trois gros morceaux hors de la formation, pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour celle-ci.

Je choisis les Eagles.

Bon dimanche de foot!