Les quatre matchs éliminatoires présentés dans la NFL samedi et dimanche seront diffusés sur RDS. Je vous fais part de mes prédictions!

Raiders c. Texans

Le premier match opposera les Oakland à Houston. Jamais je n'aurais pensé donner l'avantage au poste de quart-arrière aux Texans cette année, mais force est d'admettre que même si les deux équipes ont de sérieux problèmes au poste de quart, les Texans ont au moins le luxe d'avoir en Brock Osweiler un quart avec une certaine expérience.

Pendant ce temps, les Raiders devront s'en remettre à une verte recrue en Connor Cook, qui deviendra par surcroît le premier quart-arrière recrue de l'histoire de la NFL à obtenir son tout premier départ dans un match éliminatoire.

Comme si ce n'était pas assez, il devra de plus se frotter à la meilleur défense pour les verges totales et la deuxième meilleure unité défensive contre la passe de la NFL. Tout ça en devant composer avec une foule hostile, sur la route. Rien de moins...

N'oublions pas par contre que les Raiders ont eu le meilleur sur les Texans plus tôt cette saison, à Mexico City. Ils avaient par contre eu besoin de deux passes de touché de Derek Carr au quatrième quart pour l'emporter. Ce sur quoi ils ne pourront se fier cette fois.

En effet, ce sera Connor Cook au poste de quart et le défi sera, à mon avis, trop grand pour la recrue.

Je choisis les Texans.

Lions c. Seahawks

La défaite de la semaine passée face aux Packers de Green Bay fait mal à Detroit. En effet, ils doivent maintenant, à la suite de cette défaite, se frotter aux Seahawks, sur la route, à Seattle. Un endroit où ces mêmes Seahawks ont cumulé six victoires en éliminatoires depuis 2013, ce qui est un le plus haut total de la NFL dans ce laps de temps.

Bien que Matthew Stafford continue à dire que sa blessure au doigt ne l'incommode pas, il reste que les Lions n'ont pas gagné un match depuis et que Stafford, qui connaissait une saison du tonnerre jusque-là, n'a pu faire mieux que de réussir deux passes de touchés contre trois interceptions, 60 % de passes complétées et un coefficient d'efficacité de 77,3 % dans les trois revers depuis sa blessure.

La bonne nouvelle pour les Lions est que Zach Zenner connait de bons moments au poste de porteur de ballon. Celui-ci devra toutefois réussir à donner un match complet aux Lions. Il a l'habitude de partir fort mais de s'éteindre en deuxième demie.

Du côté des Seahawks, ce n'est pas la joie non plus. Une attaque carrément bipolaire qui doit se fier à une ligne à l'attaque extrêmement vulnérable. Ajoutons à cela que la défense des Seahawks a connu une baisse de régime après la blessure subie par Earl Thomas et qui a mis fin à sa saison. Une défense qui accordait 16,4 points par match avant sa blessure et qui en accorde depuis 22,4, en plus d'avoir perdu trois de ses cinq derniers matchs.

Tout ça ne compte plus par contre et il reste que les Seahawks et Russell Wilson sont pratiquement imbattables à la maison.

Dans un match physique où les hommes de Pete Carroll se lèveront en défensive et offriront toute une performance, je choisis les Seahawks.

Dolphins c. Steelers

Les Dolphins s'amènent à Pittsburgh avec des questionnements au poste de quart, tandis que du côté des Steelers, tout baigne dans l'huile. Non seulement au poste de quart, avec Ben Roethlisberger, mais à toutes les positions en attaque.

Sur une séquence de sept victoires d'affilée, les Steelers sont « hot » au meilleur moment de la saison.

Ils pourront de plus compter, pour la première fois depuis son arrivée avec les Steelers il y a quatre ans, sur Le'Veon Bell dans le champ-arrière, ce qui est une clé majeure selon moi. Le tout dans un match à l'extérieur, en janvier à Pittsburgh, durant lequel on risque fort d'avoir à courir souvent avec le ballon.

Les Dolphins comptent eux aussi sur tout un porteur en Jay Ajayi, qui a traversé la défense des Steelers pour plus de 200 verges en octobre, transportant du même coup son équipe vers une victoire de 30-15. Parions par contre que les Steelers ne feront pas comme les Bills de Rex Ryan et ne le laisseront pas le porteur des Dolphins leur faire le même coup deux fois de suite.

Je prévois que les Steelers rempliront la boîte défensive et enverront un signal clair aux Dolphins que c'est avec le bras de Matt Moore et non les jambes de Jay Ajayi qu'ils devront les battre.

Dans un match où Pittsburgh sera tout simplement supérieur en attaque grâce à des joueurs étoiles qui fusent de partout et une ligne offensive sous estimée, je choisis les Steelers.

Giants c. Packers

Le meilleur match de la fin de semaine sur papier. La puissante attaque des Packers, menée par Aaron Rodgers, contre la puissante défensive des Giants, qui compte sur une tertiaire capable de rivaliser coup pour coup avec Rodgers et ses receveurs.

Une chose est claire : Eli Manning arrivera confiant et sans complexe face à Rodgers à Green Bay. En effet, fort de deux victoires en championnat de la NFC en janvier 2008 et janvier 2012, il montre une fiche de 2-0 et a par le fait même autant de victoires que son vis-à-vis (2-2) au Lambeau Field.

Quel Eli verrons-nous par contre? Celui qui a réussi ce fait d'armes en réussissant 15 touchés contre seulement deux interceptions, menant les Giants à deux conquêtes du Super Bowl, ou celui qui a connu beaucoup de difficultés a faire fonctionner son attaque (25e) et terminé quatrième pour les interceptions en 2016, avec un total de 16? Cela reste à voir...

Il aura le luxe de faire face à une tertiaire encore une fois décimée par les blessures avec les absences de Sam Shields (saison terminée) , Quinten Rollins (commotion). La bonne nouvelle pour les Packers est que Damarious Randall (genou) a participé à la pratique de jeudi.

Aaron Rodgers, lui, est carrément en feu avec 18 passes de touchés et aucune interception dans la série de six victoires des siens. Son attaque marque en moyenne plus de 30 points par match depuis ce temps et ce qui est le plus inquiétant pour les Giants est que le no 12 des Packers avait été très ordinaire avec deux interceptions dans la victoire de 23-16 des Packers contre eux en octobre.

Il devra par contre faire face à toute une défense qui a accordé seulement 17,8 points par match en moyenne cette année, un rendement bon pour le deuxième rang de la NFL.

Elle est menée par une tertiaire qui est une des meilleures pour subtiliser le ballon à l'adversaire. En effet, elle est la seule défense de la ligue à avoir réussi plus d'interceptions (17) qu'elle n'a accordé de passes de touché (15), ce qui est très impressionnant.

Dimanche, quelque chose doit céder. La séquence de Rodgers ou celle de la défense des Giants? Personnellement, je vais mettre mon argent sur celui qui risque fort d'être sacré joueur par excellence en 2016 : Aaron Rodgers.

Je choisi les Packers dans un match extrêmement serré.

Bon week-end de football!