AP

NEW YORK - L'entraîneur-chef des Jets de New York, Todd Bowles, a été hospitalisé en raison d'un problème que l'équipe n'a pas voulu dévoiler et il n'a pas accompagné l'équipe en prévision de son duel de samedi face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Dans un communiqué publié sur le site de l'équipe vendredi, les Jets mentionnent que Bowles est dans un état stable. On ne savait toutefois pas encore s'il allait être en mesure de rejoindre l'équipe à Foxborough à temps pour la rencontre.

Si Bowles n'est pas rétabli, l'entraîneur adjoint Mike Caldwell dirigera l'équipe face aux Patriots.

Âgé de 53 ans, Bowles en est à sa deuxième saison à la tête des Jets. Après avoir compilé un dossier de 10-6 en 2015, les Jets ont connu des ennuis cette saison avec une fiche de 4-10 et l'avenir de Bowles avec l'équipe est incertain.