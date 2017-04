AP AFP

Le président des Steelers de Pittsburgh Dan Rooney, l'un des administrateurs les plus influents et les plus populaires, est décédé à l'âge de 84 ans.

Le porte-parole des Steelers, Burt Lauten, a déclaré que Rooney était mort jeudi. Aucun autre détail entourant les causes de son décès n'a été fourni.

Rooney avait pris les commandes de l'équipe pendant les années 1960, après que son père, Art, l'eut fondée. À compter de ce moment-là, Dan Rooney a permis à sa concession de vivre plusieurs championnats de la NFL - même si elle n'avait jusque-là été qu'une formation moribonde.

Il s'est révélé un acteur important au sein de la ligue. Il a contribué au développement de la 'Rooney Rule', un règlement qui contraint les équipes de la NFL à rencontrer des candidats des minorités visibles pour combler un poste d'entraîneur-chef ou encore au sein de l'administration. Il fut également un acteur clé dans les négociations de travail et dans le processus d'expansion de la NFL.

Sous son impulsion, les Steelers sont devenus, en 2007, la première équipe dirigée par un entraîneur noir, Mike Tomlin.

« Peu d'hommes ont apporté autant à la NFL que Dan Rooney », a souligné dans un communiqué le président de la NFL, Roger Goodell.

« C'est l'une des personnalités les plus importantes dans l'histoire de notre sport et ce fut un honneur de travailler à ses côtés pendant toutes ces années », a-t-il ajouté.

Rooney a été élu au Temple de la renommée du football en 2000 et fut également ambassadeur des États-Unis en Irlande de 2009 à 2012.