Les Broncos de Denver ont embauché Vance Joseph à titre d’entraîneur-chef.

Le directeur général des Broncos John Elway en a fait l’annonce sur son compte Twitter mercredi. L'entente serait d'une durée de 4 ans selon ESPN.

It's official.



Excited to announce Vance Joseph as head coach of the Denver Broncos! pic.twitter.com/m87uUn9KXs