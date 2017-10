AP

ALLEN PARK, Mich. - Le botteur Matt Prater est maintenant sous contrat avec les Lions de Detroit jusqu'à la fin de 2020 après avoir paraphé une prolongation de contrat de trois ans.

Prater s'est dit soulagé que l'entente soit maintenant signée, puisqu'elle lui permet de demeurer à Detroit.

Le directeur général des Lions, Bob Quinn, a déclaré que Prater a prouvé qu'il est l'un des meilleurs botteurs de la NFL depuis qu'il s'est amené dans le Michigan, il y a trois ans.

Les Broncos de Denver s'étaient séparés de lui en 2014, alors qu'il venait de purger une suspension de quatre matchs pour avoir contrevenu aux politiques antidrogue du circuit. Il avait également été arrêté en état d'ébriété en 2011.

Prater affirme ne plus boire et a dû soumettre des échantillons d'urine à chaque semaine depuis plus de quatre ans maintenant.