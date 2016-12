AP

GREEN BAY, Wis. - Aaron Rodgers a réussi quatre passes de touché et a ajouté un majeur au sol et les Packers de Green Bay ont mérité un cinquième gain de suite, l'emportant 38-25 aux dépens des Vikings du Minnesota.

Le week-end prochain, le titre de la section Nord de la Nationale sera accordé aux vainqueurs de l'affrontement Packers - Lions de Detroit, au Ford Field.

Rodgers a récolté 347 verges aériennes, incluant deux passes de touché à Jordy Nelson.

Davante Adams et Richard Rodgers ont également saisi des passes qui ont rapporté.

Nelson a fini la journée avec 154 verges en neuf réceptions, aidant les Packers à porter leur fiche à 9-6.

Mason Crosby a ajouté un placement de 48 verges, tandis que Nick Perry a obtenu deux des quatre sacs aux dépens de Sam Bradford.

Bradford a totalisé 382 verges de passes. Sa cible favorite a été Adam Thielen, étincelant avec 202 verges de réceptions. Il l'a rejoint avec une passe de touché de 71 verges au deuxième quart, notamment.

Les Vikings (7-8) ont permis 72 points à leurs deux derniers matchs.

Les Falcons solidifient leur position

Sommaire

Matt Ryan a lancé deux passes de touché et il a amassé 277 verges par la voie des airs et les Falcons d'Atlanta ont fait un pas de plus vers une participation aux séries en défaisant les Panthers de la Caroline 33-16.

Falcons 33 - Panthers 16

Tevin Coleman a ajouté 135 verges de la ligne de mêlée, dont une importante course de 55 verges pour un touché, au quatrième quart.

Les Falcons (10-5) pourront célébrer leur premier titre de la section Sud de la Nationale depuis 2012 si les Buccaneers de Tampa Bay perdent ou font match nul contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, samedi soir. Les Falcons peuvent également assurer leur place en séries si les Lions de Detroit s'inclinent ou font match nul contre les Cowboys de Dallas, lundi soir.

Les Panthers (6-9) ont officiellement été éliminés des séries après avoir participé au Super Bowl, la saison dernière.

Ryan s'est amusé avec la défensive des Panthers pour une deuxième fois cette saison. Il avait obtenu 503 verges par la passe et quatre touché, plus tôt cette saison, dans une victoire au Georgia Dome.

Après avoir amassé 300 verges de réception à son dernier affrontement contre les Panthers, Julio Jones a été plus calme, lui qui revenait d'une blessure à un orteil. Il a capté quatre passes pour des gains de 60 verges. Ryan a toutefois bien distribué le ballon, rejoignant Joshua Perkins et D.J. Tialavea dans la zone des buts.

Les Panthers ont trouvé le moyen de réduire l'écart à 23-13, au quatrième quart, mais Ryan a repéré Coleman sur 31 verges. Dès le jeu suivant, Coleman s'est moqué de la ligne défensive adverse pour réussir un majeur de 55 verges.

Cam Newton, le joueur le plus utile de la dernière saison, n'a complété que 18 de ses 43 tentatives de passes pour des gains de 198 verges. Il a de plus été victime de deux interceptions. Son seul moment fort de la rencontre est survenu quand il a lancé une passe de touché de 26 verges à Kelvin Benjamin.

Les Panthers auront une saison perdante pour une quatrième fois en six saisons sous la tutelle de Ron Rivera. Rivera a d'ailleurs été nommé l'entraîneur-chef de l'année lors des deux saisons positives des Panthers.

Greg Olsen a profité de ce duel pour devenir le premier demi inséré de l'histoire de la NFL à réussir trois saisons consécutives de 1000 verges. Il a réalisé le tout en captant une passe de 17 verges de Newton, au deuxième quart.

Les Dolphins ont le dernier mot face aux Bills

Sommaire

Jay Ajayi a réussi une course de 57 verges peu avant le botté victorieux d'Andrew Franks en prolongation alors que les Dolphins de Miami ont signé une très grosse victoire face aux Bills de Buffalo, 34-31.

Le botté décisif de 27 verges a été fait avec 47 secondes au cadran. Ça concluait un match superbe pour Franks, qui avait nivelé le score avec un botté de 55 verges à 14:54 au dernier quart. Ce jeu s'est déroulé sous haute pression, les Dolphins n'ayant plus de temps d'arrêt à leur disposition.

Dolphins 34 - Bills 31 (Prolongation)

Ajayi a connu un brillant match avec 206 verges au sol. En prolongation, il a tendu le bras pour garder Leger Ouzable à distance, puis il a trouvé une brèche du côté gauche.

« C'est avant tout une question d'y aller à fond pendant tout le match, a dit Ajayi. Quand vous affrontez des rivaux de section à ce point-ci de l'année et que l'enjeu est gros, ça donne ce genre de match-là. »

« C'est un vrai cheval, a mentionné l'ailier rapproché Dion Sims, à propos d'Ajayi. Il fonce à 100 milles à l'heure et il n'arrête pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme 'le Train'. »

Victorieux neuf fois à leurs 10 derniers matches, les Dolphins (10-5) se sont approchés d'une première présence en éliminatoires depuis janvier 2009.

Les Dolphins pourraient y avoir leur place dès dimanche, si les Broncos s'inclinaient à Kansas City.

Denver doit ajouter deux victoires pour jouer au-delà du 1er janvier. Baltimore n'est plus dans le portrait pour les places allouées à ceux n'étant pas champions de section; leur seul espoir est de s'imposer dans le Nord de l'Américaine.

L'équipe d'Adam Gase va conclure la saison régulière en accueillant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le 1er janvier.

Ajayi est le quatrième joueur dans l'histoire de la NFL avec au moins trois matches de 200 verges ou plus dans une saison. Les autres sont Earl Campbell, OJ Simpson et Tiki Barber.

Matt Moore a réussi 16 passes sur 30 pour 233 verges, avec deux passes de touché et une interception. C'était son deuxième départ d'affilée comme remplaçant de Ryan Tannehill, qui est blessé au genou gauche.

DeVante Parker a saisi une passe payante de 56 verges, tandis que Kenny Stills en a capté une de six verges.

Kenyan Drake, demi offensif réserviste, a fourni une course de 45 verges pour un touché.

La défaite des Bills (7-8) les éliminent du portrait éliminatoire; leur disette à ce niveau est maintenant de 17 ans, la plus longue séquence de ce genre en cours dans la NFL.

Les Bills ont pris les devants pour la première fois dans le match avec 1:20 à disputer au quatrième quart. Tyrod Taylor a rejoint Charles Clay avec une passe de touché de sept verges, sur un quatrième essai et sept verges.

Le groupe de Rex Ryan a bousillé une occasion de mener à sa première montée en prolongation, quand Dan Carpenter n'a pas su être précis à partir de 45 verges, après 4:57 de jeu. Il avait aussi raté la cible au premier quart, à partir de 46 verges. Carpenter a raté du côté droit à chaque fois.

Cousins, par la passe et au sol

Sommaire

Kirk Cousins a lancé une passe de touché et il en a inscrit deux autres au sol, permettant aux Redskins de Washington de garder leurs espoirs bien en vie grâce à un gain de 41-21 aux dépens des Bears de Chicago.

DeSean Jackson a amassé 114 verges par la voie des airs et les Redskins (8-6-1) ont intercepté Matt Barkley cinq fois. Ce fut une victoire facile pour les Redskins, qui avaient perdu l'exclusivité de la dernière place des équipes repêchées après s'être inclinés contre les Panthers de la Caroline, lundi soir.

Redskins 41 - Bears 21

Les Redskins ont inscrit 14 points dès le premier quart et ils n'ont jamais vraiment été menacés par les pauvres Bears de Chicago (3-12).

« Il y avait ce sentiment d'urgence, comme c'est toujours le cas », a insisté Cousins.

Cousins, qui avait éprouvé des difficultés contre les Panthers, a réussi 18 de ses 29 passes pour des gains aériens de 270 verges. Il a lancé une passe de touché à Chirs Thompson et il a franchi la zone des buts sur des courses de une et neuf verges.

Jackson a capté une passe de 57 verges, mais il a quitté la rencontre au troisième quart après avoir été atteint à la mâchoire en tentant de faire un bloc. Pierre Garçon a terminé la rencontre avec quatre réceptions pour 94 verges.

Thompson a également obtenu un majeur sur une course, au premier quart, pour ajouter à sa passe de touché. Josh Norman et Bashaud Breeland ont tous les deux effectué deux interceptions et les Redskins ont remporté un septième match de suite contre les Bears.

« Nous sommes acculés au pied du mur, a affirmé Jackson. C'est notre situation depuis quelques semaines. Tant que nous tirons profit de nos occasions, nous pourrons gagner des matchs. »

Les cinq interceptions contre Barkley ont égalé le deuxième plus haut total de l'histoire des Bears et il s'agissait du plus grand nombre d'interceptions par un quart des Bears depuis le 12 novembre 2009, alors que Jay Cutler avait lui aussi été victime de cinq larcins.

Cameron Meredith a amassé 135 verges par la passe, Alshon Jeffery en a obtenu 92 tandis que Jordan Howard a parcouru 119 verges au sol. Les Bears n'ont toutefois pas été de taille après avoir subi deux défaites de suite par trois points.

« J'ai l'impression que sur quelques jeux, j'en ai trop fait, a analysé Barkley. C'est dans ce genre de moments que tu dois garder le ballon et penser au jeu suivant. »

Il ne peuvent maintenant que finir avec une fiche de 4-12, ce qui égalerait leur pire dossier depuis 2002. La dernière fois qu'ils ont remporté moins de quatre matchs dans une année sans grève date de 1973. Ils avaient complété la campagne avec une fiche de 3-11.

« Il y a plusieurs aspects de cette rencontre que nous aurions pu mieux faire, a exprimé l'ailier défensif Akiem Hicks. Ça semble être l'histoire de notre saison. »

Les Redskins accueilleront les Giants de New York, la semaine prochaine.

Les Jags compliquent le travail des Titans

Sommaire

Le meilleur match de la saison de Blake Bortles a aidé les Jaguars de Jacksonville à battre les Titans du Tennessee 38-17 pour mettre fin à une séquence de neuf défaites.

Titans 17 - Jaguars 38

Bortles a obtenu 325 verges et un touché par la passe et il a même capté une passe de touché de 20 verges sur un jeu truqué, au quatrième quart. Dès le jeu suivant, la recrue Jalen Ramsey a ramené une interception sur 30 verges pour un majeur, permettant aux Jaguars (3-12) de finalement célébrer.

Bortles et les Jaguars ont remporté un premier match cette saison dans leur domicile du EverBank Field. Leur dernier gain devant leurs partisans remontait au 13 décembre 2015, contre les Colts d'Indianapolis.

Il s'agissait également de la première victoire de Doug Marrone en tant qu'entraîneur intérimaire de l'équipe. Six jours plus tôt, les Jaguars avaient congédié Gus Bradley.

Ce ne fut pas le match de l'année pour les Titans (8-7), qui avaient remporté leurs trois dernières parties. Ils avaient besoin d'une victoire pour mettre la table pour un duel contre les Texans de Houston, la semaine prochaine, qui aurait déterminé le gagnant du titre de la section Sud de l'Américaine. Maintenant, les Titans auront besoin d'une défaite des Texans contre les Bengals de Cincinnati, plus tard samedi.

D'ailleurs, les choses ne s'amélioreront pas. Le quart des Titans Marcus Mariota s'est blessé à la cheville droit en tentant d'obtenir un premier essai et il pourrait rater le reste de la saison.

Matt Cassel l'a remplacé et il a lancé une passe de touché à Delanie Walker, mais il a également été victime de l'interception qui a scellé l'issue de la rencontre.