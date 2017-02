RDS.ca

On ne reverra plus Michael Vick à la tête de l'attaque d'une équipe de la NFL. L'athlète a confirmé au réseau ESPN qu'il prenait sa retraite à l'âge de 36 ans.

Il avait été le choix de l'encan de 2001 par les Falcons d'Atlanta, qui avaient obtenu cette sélection en complétant une transaction avec San Diego.

Vick a passé six ans à Atlanta, démontrant qu'il pouvait courir et qu'il avait aussi un bras solide. Il est parvenu à guider les Falcons à deux présences éliminatoires et à la finale de l'Association nationale en 2004.

Sa carrière a toutefois pris une tangente drastique lorsqu'il a écopé d'une peine de 21 mois de prison pour son implication dans l'organisation de combats de chiens. Pendant qu'il était derrière les barreaux, les Falconss ont repêché Matt Ryan en 2008. Ryan a éventuellement ravi le poste de partant et il sera à la tête de l'attaque des Falcons dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l'occasion du 51e Super Bowl.

Vick a ultimement été libéré par les Falcons. Il a par la suite signé un contrat avec les Eagles de Philadelphie en 2009, ce qui avait soulevé l'ire de nombreux partisans des droits des animaux et aussi parce que le club misait déjà sur les quarts Donovan McNabb et Kevin Kolb.

« Le moment est venu de raccrocher, je n'ai pas joué de la saison 2016. J'ai suivi la saison de loin en spectateur et j'ai apprécié de me retrouver dans cette situation, cela veut tout dire », a expliqué Vick.

« Je suis prêt à aller de l'avant et faire d'autres choses dans ma vie », a-t-il poursuivi.

Vick a finalement participé à 35 parties sous les couleurs des Eagles au cours des trois saisons suivantes, étant invité au Pro Bowl en 2010. La qualité de son jeu a toutefois périclité en 2012 et 2013 en raison de blessures.

Il a passé la saison 2014 avec les Jets de New York et la saison 2015 avec les Steelers de Pittsburgh. Il a effectué trois départs avec chacune de ces deux formations.

Vick a terminé sa carrière avec 133 passes de touché et 36 touchés par la course en 143 parties sur 13 saisons. Il a compété 1 807 de ses 3 217 passes pour des gains de 22 464 verges. Avec ses jambes, il a gagné 6 109 verges en 873 courses. Il est meneur dans l'histoire de la NFL pour les verges par la course chez les quarts avec plus de 1000 verges d'avance sur son plus proche poursuivant, Randall Cunningham.

Il a participé au Pro Bowl à quatre reprises et a été sélectionné comme le joueur ayant effectué le plus beau retour en 2010.

Il avait confié s'entraîner quatre jours par semaine en août dernier dans l'espoir de rejoindre une équipe de la NFL, mais son souhait ne s'est jamais exaucé.