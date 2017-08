AFP

NEW YORK, États-Unis - Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi à New York devant les bureaux de la NFL pour apporter leur soutien au quart-arrière Colin Kaepernick, sans équipe après avoir lancé en 2016 un boycott de l'hymne américain.

La manifestation était organisée notamment par la NAACP, première organisation de défense des Noirs américains, qui estime que Kaepernick est pénalisé par les propriétaires d'équipes de la NFL pour ses opinions politiques. L'organisation a demandé à être reçue par le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

« Aucun joueur ne doit être discriminé à cause de sa liberté d'expression », a expliqué Derrick Johnson, le président intérimaire de la NAACP.

Parmi les manifestants figurait la légende du baseball Hank Aaron, soutien indéfectible de Kaepernick.

« C'est un marché de dupe, si on regarde tous les quarts-arrière de NFL, il est l'un des quatre meilleurs, peu de joueurs peuvent faire ce qu'il fait », a-t-il expliqué.

« J'aimerais qu'une équipe lui donne sa chance », a-t-il espéré.

Âgé de 29 ans, Kaepernick est sans équipe depuis l'expiration de son contrat avec les 49ers de San Francisco en mars dernier.

Il avait déclenché en août 2016 une polémique nationale en refusant de se lever pendant l'hymne américain, avant les matchs de la NFL.

Son boycott pour la cause des Noirs aux États-Unis avait fait tache d'huile au sein de la NFL et dans tous les niveaux du football américain, dans les rangs secondaires et universitaires notamment.

Alors que la saison 2017 va débuter en septembre, plusieurs autres joueurs comme Marshawn Lynch (Raiders) et Michael Bennett (Seahwaks) continuent de boycotter l'hymne américain lors des matchs préparatoires.