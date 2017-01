AP

NEW YORK - Les comités de la NFL sur les finances et les stades vont se réunir à New York le 11 janvier pour discuter d'un déménagement potentiel des Chargers, qui serait de San Diego à Los Angeles.

Le chef de la direction des Chargers, Dean Spanos, compte installer le club dans un stade présentement en construction et financé par le propriétaire des Rams Stan Kroenke, au coût de 2,6 milliards $. On prévoit l'inaugurer à temps pour la saison 2019.

Spanos a jusqu'au 15 janvier pour exercer son option à cet effet.

Ces comités ont beaucoup à gérer ces derniers temps - d'abord le déménagement des Rams, de St. Louis à Los Angeles, puis les dossiers des Chargers et des Raiders d'Oakland.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, compte déménager l'équipe à Las Vegas, où 750 M $ en fonds publics ont été projetés pour un stade de 1,9 milliard $, qu'on veut inaugurer en 2019 ou 2020.