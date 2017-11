TORONTO - Dave Andreychuk a marqué 640 buts au cours de sa carrière de 23 saisons dans la LNH. S’il occupe le 14e rang des meilleurs francs-tireurs de l’histoire, il trône en toute première place pour le nombre de buts marqués en avantage numérique avec 274.

Plus que Gretzky? Plus que Lemieux? Oui! Plus que n’importe quel autre joueur devant Brett Hull (265) et Teemu Selanne (255) qui fera lui aussi son entrée au Temple de la renommée du hockey lundi.

Lorsqu’il franchira officiellement les portes du Temple, Dave Andreychuk aura une pensée toute spéciale aux coéquipiers qui l’ont entouré à Buffalo, à Toronto, au New Jersey, à Boston, au Colorado et à Tampa où il a réalisé son rêve de soulever la coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

« Je suis ici à cause des joueurs avec qui j’ai joué. Et je crois que c’est la même chose pour nous tous », a répondu Andreychuk à une question posée par un amateur venu de Buffalo pour saluer le nouvel intronisé.

« J’avais un talent pour marquer des buts. Mais je n’y serais jamais arrivé sans tous les gars avec qui j’ai joué. Le sport est une affaire d’équipe. Il est donc impossible de réussir sans un bon club autour de soi. Quand je parle d’équipe, je parle aussi de ma famille. J’ai grandi à Hamilton et j’ai joué mon hockey junior à Oshawa. J’ai aussi eu la chance d’être repêché par les Sabres. J’ai donc amorcé ma carrière à Buffalo avant de venir à Toronto. Je peux vous assurer que j’ai toujours mangé des repas chauds qui venaient de la maison et je n’ai pas souvent eu à faire la lessive lorsque j’étais un jeune joueur. J’avais la chance de pouvoir compter sur un de mes héros en Gilbert Perreault avec les Sabres et de compter sur mes parents », a tenu à souligner Andreychuk.

« Vous ne pouvez pas savoir à quel point il est important d’être bien entouré. De se sentir appuyé. Mes parents partaient tous les soirs de Hamilton pour venir me voir jouer à Buffalo. Lors de l’échauffement, j’avais toujours la chance de les saluer. Ça faisait partie de ma routine. J’ai eu cette même chance à Toronto », a ajouté le gros et prolifique ailier gauche.

Malgré le fait qu’il occupe le 6e rang dans la LNH avec ses 1639 matchs disputés, qu’il soit 14e avec 640 buts et bien sûr tout premier avec ses 274 filets marqués en avantage numérique, Dave Andreychuk répète à qui veut l’entendre qu’il n’a jamais cru une seconde qu’il se retrouverait au Temple de la renommée.

« Le hockey a été ma vie. Mais c’était avant tout un plaisir. J’ai d’ailleurs toujours préféré les entraînements aux matchs, car il était plus facile de marquer. Cela dit, si je suis très fier de faire mon entrée au Temple de la renommée comme joueur, j’accorde une plus grande importance encore au fait d’y entrer en tant que personne. J’aime croire que nous avons tous été de très bons joueurs de hockey, mais que nous avons aussi, et surtout, été de bonnes personnes et que nous avons réussi à être de bons modèles pour les jeunes qui nous ont suivis », a témoigné Andreychuk.

À ce chapitre, Andreychuk a tenu à féliciter Teemu Selanne pour sa grande générosité à l’égard des amateurs de hockey, peu importe leurs allégeances.

« Je me souviens d’un match à Winnipeg où plusieurs parents et amis étaient venus me voir joué. Après le match, tu t’étais arrêté pour serrer la main de tout le monde. J’imagine que c’était pour t’excuser de nous avoir poivré de plusieurs buts, mais je peux t’assurer que tu avais touché tous ceux qui t’avaient croisé ce soir-là. C’est un exemple des qualités de personne qui, à mes yeux, sont aussi importantes que celles à titre de joueur. »

Le fait qu’il ait contribué à développer et qu’il s’implique toujours à maintenir le haut niveau d’intérêt pour le hockey à Tampa Bay et en Floride représente d’ailleurs un des faits marquants de la carrière de Dave Andreychuk.