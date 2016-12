Une fois de plus, nous assisterons à tout un dimanche dans la NFL sur les ondes de RDS. Voici mes prédictions en vue de chacune des rencontres.

Lions c. Giants

L'avant-match en chiffres

À 13 h, nous aurons droit à un affrontement entre Detroit et New York. On a tous hâte de voir comment va se comporter le quart Matthew Stafford après qu'il se s oit disloqué doigt de la main avec laquelle il lance le ballon, la semaine dernière.

Bien que les Lions ont gagné ce match et que Stafford ait joué les héros en marquant le touché gagnant au quatrième quart, il n'en reste pas moins qu'il a été victime de deux interceptions contre les Bears de Chicago, alors qu'il n'en avait lancé que cinq depuis le début de la saison.

La défense des Giants est en feu et vient de limiter Dak Prescott et son attaque à 260 verges au total, forçant trois revirements et réalisant trois sacs par le fait même. Les 200 millions investis de ce côté du ballon commencent à rapporter des dividendes et même sans Jason Pierre-Paul, la défense des Giants est une des meilleures présentement.

Dans un match aussi important, je vais prendre l'équipe à domicile avec un quart en santé et une défense dominante.

Je choisi les Giants.

Patriots c. Broncos

L'avant-match en chiffres

Les Pats s'amènent à Denver fort d'une victoire contre les Ravens et installés au haut du classement dans l'Américaine. Les Broncos, eux, doivent commencer à regarder derrière aux car ils sont présentement au sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

Une chose est claire pour moi, la défense des Broncos devra en jouer une grosse s'ils veulent l'emporter. Elle vient de se faire piétiner par le « ground and pound » des Titans du Tennessee et les Pats en ont pris bonne note. Il est clair que la défense des Broncos va apporter des ajustements pour que cela ne leur arrive pas deux semaines consécutives.

Le problème pour les Broncos est que les Patriots ont démontré qu'ils sont capables de battre les défenses adverses en courant mais aussi en ne faisant que passer.

Ils forment probablement l'équipe la plus imprévisible en attaque de la NFL, mais surtout la plus efficace et ce, peu importe la stratégie employée. Le jeu d'échecs entre Wade Phillips et Josh McDaniels sera des plus intéressants à regarder.

De l'autre côté du ballon, un des aspects qui viendra faire la différence sera la capacité ou non des Broncos en attaque de courir avec le ballon. Les Patriots sont en ce moment une des meilleurs défenses du circuit à ce chapitre et sont très avares de points.

Les Broncos n'ont pas le luxe d'avoir un Tom Brady au poste de quart et Trevor Siemian doit absolument recevoir une meilleur contribution de son attaque au sol dans ce match. Si ce n'est pas le cas, Brady et son attaque seront sur le terrain trop souvent et cela viendra à bout des Broncos.

Dans un des bons match de la fin de semaine, je penche pour une victoire à l'arraché des Pats qui réussiront à stopper l'attaque au sol des Broncos et en feront suffisamment en protection et au sol pour permettre à Brady et Blount de connaître une bonne soirée.

Victoire serrée des Pats à Denver.



Buccaneers c. Cowboys

L'avant-match en chiffres

À Dallas, on commence à parler de controverse de quarts même si Jason Garrett continue d'affirmer que son homme est Dak Prescott. Ce dernier commence à donner de sérieux signes de ralentissement à sa saison recrue. Sa performance de 17 en 37 pour 165 verges et deux interceptions contre les Giants était la troisième d'affilée sous la barre des 200 verges.

Avec Tony Romo frais et dispo sur le banc, Prescott se doit de connaître un bon match face à Tampa Bay et devant ses partisans. Sinon, les gens vont continuer à spéculer.

Il devra le faire face à la défense qui a donner le moins de points (12,8 ) en moyenne depuis la semaine 10 et qui est la principale raison pour laquelle les Bucs sont présentement sur une séquence de cinq victoires consécutives et à égalité avec les Falcons à 8-5.

En attaque, du coté de Tampa Bay, on connaît une saison à l'image de celle du quart-arrière Jameis Winston, c'est-à-dire en dents de scie.

Ce match pourait bien se decider sur lequel des deux jeunes quarts commettra le moins d'erreurs. Je penche pour Dallas dans la mesure où ils ont la possibilité de se concentrer sur une attaque au sol qui est la deuxième meilleure dans la NFL et d'enlever de la pression sur le dos de leur jeune quart.

Derrière cette grosse ligne à l'attaque, Ezekiel Elliott connaîtra une bonne soirée et les Cowboys gagneront ce match devant leur partisans.



Bon week-end de football!