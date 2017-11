Trois matchs seront présentés sur les ondes de RDS et RDS2 dimanche.

Commençons avec les Saints de La Nouvelle-Orléans (6-2), qui sont sur une spectaculaire séquence de six victoires consécutives. Ils affrontent les Bills de Buffalo (5-3), qui sont invaincus à domicile en quatre matchs, mais ils reviennent d'un match où ils ont été battus à plate couture par les Jets de New York jeudi passé. Ça se poursuivra avec un match qui opposera les Cowboys de Dallas (5-3), qui seront vraisemblablement privés des services d'Ezekiel Elliott face aux Falcons à Atlanta (4-4). La journée se terminera avec un affrontement qui semble à première vue inégal entre les Broncos de Denver (3-5) de Brock Osweiler et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-2) de celui qui ne vieillit tout simplement pas, Tom Brady.

Saints c. Bills (13 h à RDS2)

L'avant-match

Il ne fait aucun doute que cet affrontement n'était pas sur le calendrier de plusieurs comme un à ne pas manquer en début de saison. Il l'est devenu grâce aux surprenantes saisons des Saints et surtout des Bills, que personne ne voyait être encore dans la course rendu au milieu de la saison. En effet, avec une victoire, la troupe de Sean McDermott restera dans la lutte pour le premier rang de la division Est de l’Américaine et consolidera son avance pour la dernière place donnant accès aux éliminatoires en étant une des seules six équipes de l’Association avec une fiche de plus de ,500 soit dit en passant.

Les Saints sont pour leur part carrément en feu et ont finalement une défense qui leur donne une chance de gagner semaine après semaine. Leur attaque est la plus équilibrée de la NFL, ce qui permet à Drew Brees, qui joue comme un joueur par excellence, de ne pas avoir tout sur les épaules.

Les Bills ont quant à eux subi la défaite face aux Jets jeudi passé car ils ont perdu la guerre des revirements et de l'attaque au sol. C'est ce qui avait été le secret de leurs succès jusque-là.

Je pense qu'il leur sera difficile de gagner ces deux guerres à nouveau cette semaine. Ils font en effet face à une équipe qui est aussi solide qu’elle au sol. Ils comptent sur deux porteurs de ballon qui se complètent à merveille en Mark Ingram et la recrue Alvin Kamara. Les Saints ont surtout Drew Brees, qui protège très bien le ballon en 2017, tout en étant un des quarts les plus efficaces et dangereux de la NFL. Je ne crois pas que l'attaque des Bills pourra soutenir le rythme. La séquence de victoires des Saints se prolongera donc à sept.

Je choisis les Saints.

Cowboys c. Falcons (16 h à RDS2)

L'avant-match

Les Cowboys de Dallas seront finalement privés de leur porteur de ballon étoile Ezekiel Elliott, qui a finalement perdu sa cause cette semaine. Ils débarqueront donc sans lui à Atlanta pour y affronter les Falcons. Ce n'est sûrement pas Dan Quinn qui va s'en plaindre, mais fiez-vous sur l'entraineur-chef des Falcons pour passer le message à son équipe que les deux remplaçants, Alfred Morris et Darren McFadden, sont tous deux capables de faire des dommages derrière cette ligne à l'attaque dominante.

La réalité par contre est que personne ne peut remplacer le style intimidant d'Elliott et que les Cowboys sont une bien moins bonne attaque sans lui. Dak Prescott, qui connaît toute une saison, en aura donc pas mal plus sur les épaules contre les Falcons, dimanche.

Du côté d'Atlanta, on se cherche en attaque depuis le départ du coordonnateur à l'attaque Kyle Shanahan pour les 49ers de San Francisco cet hiver. Mais le problème réside aussi en défense, particulièrement sur le front défensif qui n'est pas aussi solide qu'on le voudrait. On vient d'en avoir une preuve contre les Panthers de la Caroline, qui ne se sont pas cassé la tête en courant 38 fois avec le ballon pour des gains de 201 verges. Tout comme Cam Newton, Prescott est un quart mobile. Si les Falcons n'ont pas corrigé leurs lacunes sur le front, vous pouvez compter sur Prescott pour en profiter et utiliser ses jambes souvent dans ce match.

Les Cowboys sont une équipe qui est sur une lancée, alors que les Falcons trouvent des façons de perdre par les temps qui courent.

Je choisis les Cowboys.

Patriots c. Broncos (20 h 30 à RDS)

L'avant-match

Les Pats reviennent d'une semaine de congé et ont gagné leurs 11 derniers matchs sur la route. Ils affrontent en Denver une équipe qui est menée par un Brock Osweiler qui a déçu lors de la dégelée de 51-23 subie face aux Eagles de Philadelphie dimanche.

Il m'apparaît impossible que l'attaque des Broncos soit en mesure de soutenir la pression face aux Patriots. La défense des Broncos est solide, mais pas au point d'empêcher les Pats de marquer plus de 20 points.

Ce sera suffisant contre une équipe qui compte sur une attaque qui n'a aucune ressource au poste le plus important de la NFL, la position de quart-arrière. Cette prédiction est pour moi la plus facile de la fin de semaine.

Je choisis les Patriots.

Bon dimanche de football!