Avant-match Vikings-Browns

Les Browns de Cleveland n'ont toujours pas gagné en sept matchs aux États-Unis cette saison et ils tenteront de changer la donne de l'autre côté de l'Atlantique alors qu'ils affronteront les Vikings du Minnesota, dimanche matin à Londres. Le match sera diffusé à RDS2 dès 9 h 30.

Ce sera une lourde tâche pour les Browns (0-7) alors que les Vikings (5-2) ont remporté leurs trois derniers matchs et trônent au sommet de la division Nord de l'Association nationale.

C'est tout le contraire pour Cleveland, qui se situe évidemment au dernier rang de la division Nord de l'Association américaine. Ils font partie des deux seules équipes, avec les 49ers de San Francisco, à ne pas avoir de victoire à leur fiche cette saison.

Sam Bradford est tenu à l'écart par une blessure et à un genou et Case Keenum sera le quart partant des Vikings pour un troisième match de suite. Keenum a amorcé cinq des sept rencontres des Vikes cette saison et a participé à six matchs.