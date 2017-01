AP

Romo a lancé sa première passe de touché en près de 14 mois et les Cowboys de Dallas ont joué de manière conservatrice dans une défaite de 27-13 contre les Eagles de Philadelphie, dimanche après-midi.

« Chaque fois qu'on saute sur le terrain, il faut générer quelque chose, a dit Romo. C'est normal. »

Les Cowboys (13-3) ont obtenu le titre de favoris et reçu l'avantage du terrain tout au long de leur parcours éliminatoire dans l'Association nationale à la suite de la victoire des Eagles (7-9) contre les Giants de New York le 22 décembre. En conséquence, Dak Prescott n'a participé qu'à deux séries en attaque et Ezekiel Elliott a regardé le match des lignes de côté.

« C'est bien de connaître un peu de succès, mais c'est un peu ce que je fais chaque jour à l'entraînement, a confessé Romo. Au bout du compte, tu seras jugé selon tes performances les dimanches, mais, d'après mon expérience, si tu ne fournis pas l'effort pendant la semaine, alors tu connaîtras des ennuis le dimanche. »

Carson Wentz a décoché deux passes de touché vers Zach Ertz afin de permettre aux Eagles de conclure leur campagne sur une séquence de deux victoires.

Prescott a complété quatre de ses huit tentatives de passe avant de céder son poste à Romo, qui n'avait pas participé à un match régulier depuis l'Action de grâce 2015, alors qu'il s'était fracturé la clavicule gauche pour la deuxième fois en moins de trois mois. Romo s'est fracturé un os du dos lors du troisième match préparatoire des Cowboys cette saison contre les Seahawks de Seattle, ouvrant la porte à Prescott, qui vient de connaître l'une des meilleures saisons de l'histoire pour un quart recrue.

« Je veux avoir le ballon à chaque possession, mais c'était amusant de voir Tony étaler son talent », a noté Prescott.

Romo a conclu la partie avec trois passes en quatre opportunités pour 29 verges.

Mark Sanchez a remplacé Romo et lancé deux interceptions vers Jordan Hicks au deuxième quart. Les Eagles ont profité de la deuxième alors qu'ils se trouvaient au 49 des Cowboys. Wentz a réussi une passe de touché de six verges vers Ertz pour créer l'égalité 10-10 tout juste avant la mi-temps.

Wentz a récidivé avec une passe de touché de 20 verges vers Ertz au troisième quart pour creuser l'écart à 17-13.

« Il faut que tu t'amuses sur le terrain, a confié Wentz. C'est un jeu pour lequel nous sommes payés de manière beaucoup trop exagérée. »

Terrell Watson a ensuite effectué une course d'une verge pour inscrire son premier touché en carrière, creusant du même coup l'écart en faveur des Eagles à la suite d'un botté de dégagement bloqué en fin de quatrième quart.