RDS.ca

De nombreux observateurs accordent peu de chances aux Falcons d'Atlanta de venir à bout des légendaires Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l'occasion du 51e Super Bowl qui sera disputé en début de soirée à Houston. Les négligés, menés par le quart Matt Ryan, n'ont toutefois pas l'intention d'être une proie facile et ils comptent pousser leurs rivaux dans leurs derniers retranchements. La rencontre est présentée à RDS avec l'avant-match à 17 heures.

Les Falcons n'ont jamais gagné un titre dans la NFL. Ils en sont à leur deuxième participation seulement à un match du Super Bowl en 51 saisons. La première présence s'est soldée par une défaite décisive contre les Broncos de Denver en 1999 et il est rare qu'ils soient considérés comme aspirants au titre.

Le quart des Patriots (16-2) Tom Brady et l'entraîneur Bill Belichick en seront à leur septième expérience au Super Bowl ensemble. Leur dernière conquête remonte à la saison 2015. Les Falcons (13-5) eux comptent dans leur formation quatre joueurs qui ont l'expérience d'un match du Super Bowl : Dwight Freeney, Courtney Upshaw, Dashon Goldson et Philip Wheeler.

Les Falcons ont dominé la NFL au chapitre des points (540) grâce à une campagne spectaculaire du quart Matt Ryan et du receveur Julio Jones.

Les porteurs de ballon Devonta Freeman et Tevin Coleman font aussi partie de l'arsenal des Falcons. Freeman a amassé plus de 1000 verges par la course et il a été sélectionné pour participer au Pro Bowl au cours des deux dernières saisons. Coleman, un choix de troisième ronde en 2015, a obtenu 520 verges au sol et huit touchés même s'il a raté trois matchs cette saison en raison d'une blessure.

Les Falcons n'auront aucune chance de l'emporter s'ils sont incapables d'appliquer de la pression sur Brady. S'ils forcent Brady à se débarrasser trop vite du ballon ou le frappent continuellement, le train Brady pourrait commencer à dérailler.

Mais Brady a déjà vu neiger. À titre de partant pour les Patriots, Brady s'est classé premier au chapitre des victoires en séries éliminatoires (24), tentatives de passes (1263), des passes complétées (788), du nombre de verges (8 628) et des touchés (61). Il est le joueur possédant le plus de touchés dans un même match (19) et possédant le plus grand nombre de matchs de plus de 300 verges (11) dans l'histoire des séries éliminatoires de la NFL. Il est également le premier joueur à jouer dans sept Super Bowls, et avec une victoire dimanche, il égaliserait le nombre de bagues remportées par Charles Haley. Tout un parcours.

Brady tentera d'exploiter tous les membres de son offensive. L'étoile de la finale de l'Américaine a été Chris Hogan, qui a égalé la performance de Jones en échappant continuellement à la couverture des Steelers de Pittsburgh. Hogan pourrait toutefois être la cinquième ou sixième option de Brady au Super Bowl, derrière Julian Edelman, Danny Amendola, Malcolm Mitchell et les porteurs de ballon James White et Dion Lewis.