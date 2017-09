Lors d’une réunion électorale dans l’Alabama, Donald Trump a tenu des propos à l’encontre de certains joueurs de la NFL, ceux qui dénoncent le racisme. Plus précisément, le président a suggéré que les propriétaires des équipes de la NFL devraient congédier les joueurs qui s’agenouillent pendant l’hymne national, les traitant de « fils de pute ».

Rappelons qu’en août 2016, Colin Kaepernick avait déclenché une polémique nationale en refusant de se lever pendant l’hymne américain pour protester contre le racisme et les citoyens noirs abattus impunément par la police aux États-Unis. Par la suite, plusieurs joueurs avaient adhéré à ce mouvement. Notons que Kaepernick n’a pas été mis sous contrat pour la saison 2017-2018.

Premier amendement

Les Américains, dont le président, ont droit à la liberté d’expression. Cette liberté, consacrée au Premier amendement de la Constitution américaine, vise à assurer que chacun puisse manifester ses opinions, ses croyances, ses pensées, et ce, même si elles ne sont pas unanimes ou qu’elles revêtent un caractère désagréable et protestataire.

Force est de constater que depuis le début de son mandat, Trump a utilisé son droit à la liberté d’expression comme aucun autre président auparavant. De telle sorte qu’il apparaît incohérent que Trump jouisse pleinement de son droit à la liberté d’expression, mais le rejette dans le contexte des joueurs de la NFL qui protestent. Même si les propos de Trump semblent contestataires, il n’en demeure pas moins que le Premier amendement lui garantit le droit d’exprimer ses avis sur les controverses sportives et sur d’innombrables autres sujets.

À ce titre, soulignons que le président Trump n’en est pas à son premier combat contre la NFL. En effet, dans les années 1980, une ligue concurrente à la NFL, la United States Football League (USFL) avait tenté de prendre le pouvoir, mais a cessé ses activités après trois ans seulement. À l’époque, Trump avait acquis une équipe de la USFL, les Generals du New Jersey. Le combat contre la NFL avait principalement débuté après qu’il ait courtisé à gros prix des joueurs de la NFL pour se joindre à son équipe. Puis, en 2014, Trump a tenté de faire l’acquisition des Bills de Buffalo de la NFL, mais sans succès.

Est-ce que Trump peut exiger à la NFL de congédier les joueurs protestants?

Étant donné que la NFL est une entreprise privée, le président n'a pas la capacité juridique d’ordonner à la NFL qu'elle prenne des mesures contre les joueurs qui protestent. La capacité de la ligue ou d'une équipe de la NFL à sanctionner les joueurs est régie par des documents juridiques, comme les contrats de joueurs et la convention collective entre la NFL et l'Association des joueurs de la NFL. Entre autres, la ligue impose des règles strictes relativement aux célébrations des joueurs et à l'équipement.

Dans ce contexte-ci, la NFL semble valoriser le plein droit à la liberté d’expression des joueurs qui protestent. Or, elle n’a pas toujours adopté cette attitude envers ses joueurs. Par exemple, la NFL avait refusé en 2015 que DeAngelo Williams des Steelers de Pittsburgh porte du rose sur son uniforme durant la saison pour honorer sa mère, décédée du cancer du sein.

Dans un autre ordre d’idées, précisons qu’il serait possible d’invoquer la loi 18 US Code § 227 contre Trump en réponse à ses diverses déclarations sur la NFL. Cette loi interdit au président ainsi qu'aux membres du Congrès et à d'autres fonctionnaires fédéraux d’influencer de manière erronée les décisions en matière d'emploi d'une entreprise privée. Les personnes reconnues coupables en vertu de cette loi font face à 15 ans de prison et sont passibles d’une mesure disciplinaire. Pour que cette loi trouve application, il faut démontrer que les déclarations de Trump ont été faites dans l'intention d'influencer une affiliation politique partisane. Or, la directive de Trump formulée aux propriétaires de la NFL ne semble pas refléter son intention d'influencer uniquement sur la base d'une affiliation politique partisane. Plutôt, plusieurs propriétaires de la NFL ont critiqué Trump quant à ses propos et Roger Goodell les a même qualifiés de « diviseurs et irrespectueux ».