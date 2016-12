Dimanche dernier, la NFL a vécu un moment qui se produit très rarement : deux Québécois croisaient le fer.

En effet, j’affrontais pour la première fois l’ailier défensif Mehdi Abdesmad qui vivait son baptême dans la NFL avec les Titans du Tennessee. Bien que nous ne nous étions jamais affrontés plus jeunes, j’avais suivi son parcours depuis qu’il avait été mis sous contrat par les Titans.

Une semaine avant notre confrontation, j’ai constaté qu’il avait été ajouté à la formation de 53 joueurs des Titans. C’était très encourageant pour lui. Quand j’ai vu cela, je suis allé regarder des bandes vidéo de ses matchs préparatoires pour peaufiner mon étude sur lui.

C’était très spécial de le voir de l’autre côté de la ligne de mêlée. Nous avons eu quelques affrontements à un contre un. Cela me procurait un petit stress supplémentaire parce que je voulais m’assurer de bien faire contre lui et c’est cela qui s’est produit.

Titans 19 - Chiefs 17

Après notre défaite de 19-17 face à son équipe, Mehdi et moi avons échangé nos chandails que nous avons portés durant le match. J’essaie de le faire avec tous les joueurs canadiens que j’affronte.

Je n’ai malheureusement pas pu le faire avec l’Ontarien Luke Wilson quand nous avons été confrontés aux Seahawks en début de saison. J’ai fait l’échange avec David Onyemata des Saints de La Nouvelle-Orléans lors de la semaine 7, lui qui a joué son football universitaire avec les Bisons du Manitoba.

J’ai maintenant celui de Mehdi et tranquillement je me bâtis une collection de chandails de joueurs de chez nous. J’espère que j’en aurai plusieurs autres à ajouter!

Nous avons pris cinq minutes après la partie pour discuter. J’étais un peu déçu par la défaite, mais j’étais définitivement content de le rencontrer. C’était un symbole puissant de voir deux gars qui auraient pu s’affronter quand ils étaient jeunes se retrouver sur un terrain de la NFL, la plus grosse ligue de football au monde.

J’espère que ça pourra motiver des jeunes qui ont comme but de se rendre jusqu’au bout et qu’ils verront que c’est possible de le faire. J’espère qu’on les aura inspirés. Cette photo de nous deux qui échangeons les chandails à la fin, elle parle d'elle-même. J’espère que cela se produira de plus en plus souvent dans les années à venir.

Une défaite crève-cœur

Le revers que nous avons subi sur un placement avec 5 secondes à faire a fait mal. Mes coéquipiers et moi étions toutefois conscients que l’issue du match aurait pu être scellée à plusieurs occasions. Le botté de précision à la fin était la culmination de toutes nos chances ratées. Nous n’aurions jamais dû nous rendre à ce point.

Nous avions un troisième essai et deux verges en fin de match que nous n’avons pas pu convertir. Si nous avions réussi à gagner ces deux verges, la victoire nous appartenait. Plus tôt dans la rencontre, nous avons échoué dans notre tentative de marquer un touché alors que nous étions à la ligne de 1 de nos adversaires.

C’est ce qui donne un goût amer à la défaite, plus que le placement en tant que tel. Une victoire nous aurait aussi assuré de participer aux éliminatoires.

Il nous reste maintenant deux matchs à disputer en saison régulière, les deux contre des rivaux de division. Nous recevrons la visite des Broncos, cette semaine, puis nous terminerons le calendrier régulier à San Diego pour y affronter les Chargers.

Outre de se qualifier pour les éliminatoires, nous voulons continuer à nous améliorer en tant qu’équipe. Si nous gagnons ce week-end, nous n’allons pas avoir un relâchement la semaine suivante. Nous allons continuer d’approcher chaque partie comme nous l’avons fait au cours des dernières semaines.

Les Broncos et les Chargers sont des adversaires redoutables comme en témoignent nos deux victoires contre eux en prolongation. Ça en dit long sur la qualité et le talent qu’il y a au sein de ces deux équipes. On doit vraiment bien étudier notre livre de jeux et éliminer les distractions de Noël pour se concentrer sur la tâche à accomplir.

Plusieurs coéquipiers au Pro Bowl

Quatre de mes coéquipiers ont été invités au Pro Bowl. L’ailier rapproché Travis Kelce, le receveur recrue Tyreek Hill, le demi de coin Marcus Peters et le maraudeur Eric Berry ont reçu cet honneur.

Si on s’attendait à voir les noms de Kelce, Peters et Berry sur cette liste, celui de Hill est le plus surprenant des quatre. Néanmoins, il le mérite amplement. Il a explosé en deuxième moitié de saison avec des retours de botté ramenés pour des majeurs. Il a aussi inscrit plusieurs touchés en attaque. Il a fait sa marque dans la NFL dès sa première année, en grande partie avec sa vitesse.

Aucun de mes coéquipiers sur la ligne offensive et moi n’avons été nommés pour le Pro Bowl. Personnellement, cela ne fait que me motiver encore plus pour l’année prochaine. Je ne vois pas du tout ça comme une défaite.

En toute honnêteté, je ne pensais pas vraiment avoir de chances solides. Ce n’est pas non plus quelque chose qui occupait mon esprit étant donné l’importance de nos matchs en ce moment. Ça demeure tout de même un objectif que je me suis fixé pour ma carrière que ce soit à court, moyen ou long terme.

Un joyeux temps des Fêtes à tous!

Je suis une personne qui adore Noël. Depuis déjà deux semaines, tous mes cadeaux étaient prêts à envoyer. J’aime l’ambiance et la musique de Noël.

Je ne laisse cependant pas cela être une distraction puisque nous jouerons notre rencontre de dimanche lors de la soirée de Noël.

C’est aussi un bon moment pour regarder du football puisqu’il y a des matchs samedi et dimanche. Néanmoins, je n’en voudrai à personne si vous ratez notre rencontre pour profiter d’un bon souper avec les gens que vous aimez.

Je souhaite à tout le monde au Québec de passer le temps des Fêtes en famille. Profitez de cette période des Fêtes pour célébrer ces beaux moments.

*Propos recueillis par Christian L-Dufresne