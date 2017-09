La confiance est à son comble chez les Chiefs après une deuxième victoire en autant de matchs pour débuter l’année, la plus récente acquise devant une foule en liesse lors de notre ouverture locale, dimanche, contre les Eagles de Philadelphie.

Après une première mi-temps qui avait des allures de duel strictement défensif, il y a eu un réveil en deuxième moitié de partie, et notre attaque a finalement marqué 27 points, ce qui est très satisfaisant.

Ce qu’il y a de particulier, c’est que les deux équipes ont réussi à engranger les premiers essais avec régularité sans pour autant concrétiser avec des bottés de placement ou des touchés durant les 30 premières minutes.

C’est donc avec une mince avance de 6-3 que nous avons retraité vers le vestiaire. J’imagine que ce n’était pas la demie de football la plus enlevante à regarder, mais quand le déclic s’est fait, nous avons répondu présents avec 21 autres points.

On le savait déjà avant d’entreprendre le match, mais ça s’est confirmé : la ligne défensive des Eagles est vraiment très talentueuse. L’ailier défensif Fletcher Cox, notamment, est un joueur hyper difficile à contenir, croyez-moi! Contrairement à la ligne des Patriots, qui dévoue une grande partie de ses énergies à stopper la course, celle des Eagles joue constamment en anticipation de la passe, et réagit en cas de course. Ce sont deux défis complètement différents pour un garde. En tant qu’unité, on a commis quelques erreurs dans nos blocs qui ont mené à quatre sacs aux dépens de notre quart-arrière Alex Smith. Au moins, ceux-ci n’ont pas été trop dommageables.

Je retiens aussi notre nouvelle tendance à inscrire des touchés au sol au quatrième quart. Ça témoigne selon moi de notre endurance et de notre bonne concentration dans les situations corsées. On a fait ça face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis à nouveau dimanche, et il faut garder cette mentalité « d’achever sa proie ». C’est l’instinct du tueur que ça nous prend.

La défense a excellé avec une interception très opportune avec un peu de plus de neuf minutes à écouler au quatrième quart. À ce moment, c’était l’égalité 13-13 et Chris Jones s’est emparé d’un ballon dévié par le casque de Justin Houston à la ligne de mêlée, près du 25 des Eagles.

À partir de ce moment, j’ai senti le momentum basculer en notre faveur. J’ai senti qu’on était plus déterminés que les Eagles dans la dernière portion du match.

La confiance additionnelle qu’on en a tous retiré (en anglais, on dirait « swagger »!) était immense. Trois jeux plus tard, on marquait le touché qui nous propulsait en avant, et ça se voyait dans la célébration de Travis Kelce, à laquelle toute l’attaque s’est jointe. On avait vraiment la conviction qu’on allait l’emporter après qu’il ait marqué une course d’une vingtaine de verges en se catapultant, ni plus ni moins, par-dessus trois joueurs défensifs pour se rendre dans la zone des buts.

Ce jeu démontrait aussi toute la complexité de notre livre de jeux offensifs. Cette option s’offrait à nous et le jeu a été très bien exécuté. Il faut lever notre chapeau à Coach Nagy et Coach Reid, qui élaborent chaque semaine des plans de matchs exemplaires qui nous permettent d’avoir suffisamment d’outils pour arriver à surprendre nos adversaires mêmes au quatrième quart.

Les débuts sensationnels de Kareem Hunt

Comment écrire cette chronique sans faire mention des exploits de notre porteur de ballon Kareem Hunt en ce début de saison?

Il connaît des débuts de rêve dans la NFL avec sa récolte de cinq touchés en deux rencontres. Son ascension est vraiment ahurissante. Pour un jeune joueur, il s’est adapté avec une facilité plutôt déconcertante.

Autant comme ligne offensive, on lui procure des espaces où courir, sur d’autres séquences c’est vraiment son excellente lecture du jeu qui lui permet d’aller chercher de longs gains, et parfois même de se distancer de la défense au grand complet. Même si un de nous ne réussit pas à la perfection son assignation, il lui arrive de trouver l’ouverture et de faire payer nos rivaux en allant obtenir le premier essai. C’est vraiment une belle chimie de groupe qui s’est installée en la présence de Kareem dans le champ-arrière.

Les unités spéciales ont également joué leur rôle dans ce succès. On parle moins d’elles lorsqu’elles ne réalisent pas un jeu spectaculaire comme un long retour pour le majeur, mais elles ont réalisé un jeu crucial sur un botté de dégagement en fin de deuxième quart pour mettre la table à un botté de précision de Cairo Santos.

Un premier match intra-division

À l’aube de la troisième semaine d’activités, on forme évidemment un groupe satisfait d’où il en est. Mais c’est encore plus motivant de garder le pied sur l’accélérateur lorsqu’on voit deux autres formations de notre division – les Raiders d’Oakland et les Broncos de Denver – présenter une fiche identique à la nôtre de 2-0.

Parlant de rivaux de division, nos efforts seront maintenant portés sur les Chargers de Los Angeles, qui représentent un défi intéressant, et ce même s’ils ont perdu deux matchs serrés depuis le début de la saison.

Ce qui est amusant pour moi, c’est que je peux ressortir mes carnets de notes pour me préparer aux tendances des joueurs des Chargers. J’ai affronté la majorité de leurs joueurs à plusieurs reprises depuis que je suis partant. On ne pouvait pas en dire autant des Eagles – que je n’avais jamais affrontés auparavant – ou des Pats.

J’en sais bien plus sur les stratégies défensives employées par Los Angeles et sur les joueurs auxquels je serai opposé dans la bataille des tranchées, comme Corey Liuget, Joey Bosa et Brandon Mebane par exemple. Je trouve ça intéressant et je me dis qu’au fur et à mesure que mon bagage d’expérience s’agrandit, j’arriverai à un moment où je connaîtrai l’ensemble des joueurs du circuit, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. Cette perspective m’enthousiasme beaucoup!

Sur ce, bon football à tous!

* propos recueillis par Maxime Desroches