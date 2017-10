Communiqué

Le programme de sport d’excellence de l’Université de Montréal et son équipe de football des Carabins rendront hommage à Jacques Dussault avant le match opposant les Bleus aux Redmen de McGill demain, samedi, à 14 h au CEPSUM.

Celui qu’on surnomme affectueusement « Le Coach » a récemment annoncé sa retraite du football après une carrière de plus de 40 ans comme entraîneur et analyste dans différents médias. Il a été le premier entraîneur-chef des Carabins à leur retour en football après 30 ans d’absence, de 2002 à 2005. Il a ainsi été au cœur de la mise en place des fondations de l’un des plus réputées programmes de football universitaire au pays.

« Jacques, c’est un bâtisseur. Quand on construit et qu’on part de nulle part, ça prend des gens qui sont prêts à payer en termes d’énergie et de temps de travail, explique la directrice du sport d’excellence à l’UdeM Manon Simard. Il a donné une partie de lui-même dans ce projet énorme, et on est privilégié de l’avoir eu chez les Carabins. »

« C’est un pionnier dans le monde du football, mentionne son ancien collègue et actuel entraîneur-chef des Bleus, Danny Maciocia. Il a eu un grand impact dans ma vie personnelle et professionnelle, et je ne suis pas le seul. Si j’ai eu la chance de percer dans ce domaine-là, c’est beaucoup grâce à lui, et je ne m’en cache pas. »

« Quand on parle de Temple de la Renommée du sport au Québec, on doit immédiatement penser à Jacques Dussault, ajoute-t-il. Il a ouvert la porte à beaucoup de jeunes entraîneurs qui en font maintenant une vie. »

Les partisans des Bleus auront la chance de le saluer pour la première fois depuis la saison 2005, lui qui sera présent sur le terrain pour une cérémonie qui aura lieu quelques minutes avant le botté d’envoi.

Après des débuts modestes, Dussault a mené l’UdeM vers une progression remarquable et une fiche de huit victoires contre aucun revers lors de la saison 2004. « Il ne faut pas oublier que la troisième année de Jacques a été une saison parfaite, ce n’est pas rien !, précise Simard. On recrutait des jeunes qui avaient simplement l’air athlétique dans un gymnase trois ans plus tôt afin de mettre une équipe sur pied. »

Reconnu comme un éducateur, Jacques Dussault a exercé ses fonctions autant chez les amateurs que chez les professionnels, avec les Alouettes et les Concordes de Montréal, dans des universités tant canadiennes qu’américaines, et même en Europe. Il a également été le seul et unique entraîneur-chef de la défunte Machine de Montréal qui a joué au sein de la Ligue mondiale. Une feuille de route plus que chargée qui a eu une grande influence sur de nombreux joueurs, entraîneurs et amateurs de football.

La carrière d’entraîneur de Jacques Dussault en bref

Année(s) Employeur Poste 2011-2013 Académie Les Estacades de Trois-Rivières Coordonnateur du programme de football et entraîneur-chef juvénile AAA 2009 Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal Entraîneur-chef 2008 Jaguars de l'école secondaire Jean Grou Coordonnateur offensif et des unités spéciales 2006-2008 École de football Bruno Heppell Entraîneur 2001-2005 Carabins de l'Université de Montréal Entraîneur-chef 1997-2000 Alouettes de Montréal Entraîneur-chef adjoint, entraîneur de la ligne défensive et des unités spéciales 1996 Iron Mask de Cannes (1re division) Entraîneur-chef 1995-1996 Équipe Québec des 19 ans et moins Entraîneur-chef 1993-1994 Cougars de St-Léonard (Junior) Coordonnateur défensif 1992 Redmen de l'Université McGill Entraîneur des receveurs 1990-1992 Machine de Montréal (Ligue mondiale) Entraîneur-chef 1988-1990 Mounties de l'Université Mount Allison Entraîneur-chef 1986-1988 Axemen de l'Université Acadia Coordonnateur défensif et des unités spéciales 1986 Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal Coordonnateur défensif et des unités spéciales 1981-1985 Alouettes et Concordes de Montréal Entraîneur de la ligne défensive, des unités spéciales et de la musculation 1979-1980 Albany State Entraîneur de la ligne défensive 1978-1979 Patriotes de l'UQTR Coordonateur défensif 1977 École secondaire Katimavik (Québec) Entraîneur 1975 École secondaire Napoléon Courtemanche (Pointe-aux Trembles) Entraîneur

Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a également été invité à participer à six camps d’entraînement de la NFL (Eagles de Philadelphie, Bills de Buffalo, Giants de New York, Jets de New York, Steelers de Pittsburgh et Browns de Cleveland) ainsi qu’à plusieurs autres incluant l’Université Michigan State et l’Université de Boston. Il a également enseigné aux niveaux primaire, secondaire et universitaire.