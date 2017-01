AP

ATLANTA - Le Crimson Tide de l'université de l'Alabama jouera à nouveau pour le titre national.

Bo Scarbrough et la défensive de Nick Saban s'en sont assurés.

Classé no 1 aux États-Unis, le Crimson Tide a marqué 10 points à la suite de revirements, incluant un retour d'interception de Ryan Anderson jusque dans la zone des buts tard en première demie. Scarbrough a ajouté un majeur sur une course de 68 verges au quatrième quart, confirmant la victoire de 24-7 face aux Huskies de l'université de Washington au Peach Bowl, samedi.

Scarbrough a accumulé 180 verges de gains et il a inscrit deux touchés.

Le Crimson Tide (14-0) vise un deuxième titre consécutif, et un cinquième lors des huit dernières saisons sous les ordres de Saban. En finale, le 9 janvier, il sera opposé aux Buckeyes de l'université Ohio State ou aux Tigers de l'université Clemson, qui avaient rendez-vous plus tard samedi lors du Fiesta Bowl.

Clemson corrige Ohio State

Deshaun Watson a réussi deux touchés par la course et il en a obtenu un autre par la passe, aidant les Tigers de l'université Clemson à écraser les Buckeyes de l'université Ohio State 31-0, samedi, au Fiesta Bowl.

Cette victoire met la table pour un affrontement revanche contre le Crimson Tide l'université d'Alabama, le 9 janvier, lors de la finale du football universitaire américain. Les deux équipes avaient amorcé la saison en occupant les deux premières positions du classement de la NCAA.

Dans ce qui sera vraisemblablement le dernier match universitaire de Watson, il tentera de mener les Tigers à un premier titre depuis 1981. Le finaliste au trophée Heisman a amassé 259 verges par la passe et il en a parcouru 57 au sol contre les Buckeyes, qui n'ont pas été capables de trouver une réponse à la ligne défensive adverse.

Clelin Ferrell a réussi un sac du quart et trois plaqués pour des pertes et les Tigers n'ont alloué que 215 verges d'attaque et neuf premiers jeux. Les Buckeyes ont été blanchis pour une première fois depuis 1993 et leur entraîneur-chef, Urban Meyer, a vu une de ses formations être blanchie pour une première fois au cours de ses 194 dernières parties.