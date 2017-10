Si les scores du Canadien me laissaient un brin ou deux indifférents lors des six revers consécutifs qu’il a encaissés en début de calendrier préparatoire, les scores couronnant ses deux victoires en toute fin de calendrier en font tout autant.

Le fait que le Canadien ait gardé le meilleur pour la fin confirme toutefois un éveil collectif très rassurant à quelques jours de l’ouverture de la saison 2017-2018, jeudi prochain, à Buffalo.

Ça n’assure pas le Canadien de soulever la 25e coupe Stanley dont ses partisans rêvent depuis bientôt 25 ans. Ça ne l’assure même d’accéder aux séries alors que le Tricolore devra se battre jusqu’à la fin pour y arriver selon moi.

Les manchettes des experts

Mais comme l’a candidement reconnu Claude Julien après la victoire de 9-2 de son équipe aux dépens de Sénateurs d’Ottawa complètement désorganisés et dominés, on a enfin vu de la part des joueurs du Tricolore ce qu’on espérait voir des joueurs du Tricolore.

À commencer par Alex Galchenyuk.

De retour à la gauche de Phillip Danault – il a remplacé Paul Byron au sein d’un trio complété par Andrew Shaw –, Galchenyuk a joué comme on voudrait le voir jouer tous les soirs.

Au lieu de se contenter de demeurer en maraudes, de flotter entre deux zones comme s’il attendait que les occasions de marquer tombent du ciel, Galchenyuk s’est impliqué.

Bon! Le match a bien mal débuté pour lui alors qu’il a écopé une pénalité sur la mise en jeu initiale. Une pénalité dont les Sénateurs ont profité pour marquer le premier but de la rencontre.

Mais au lieu de se décourager et de disparaître comme il le fait trop souvent quand les choses ne coulent pas de source pour lui, Galchenyuk est resté dans le coup. Vraiment. Il a patiné. Pas en rond au point d’étourdir ses compagnons de trio, mais en ligne droite, avec puissance, avec le but adverse comme objectif. Il a bataillé pour se faire de la place en zone payante. Il s’est offert en cible. Il est allé au-devant des occasions au lieu de les attendre.

Résultat : il a marqué un but qui lui a fait grand bien. Il a ajouté une passe, une passe savante qui a permis à Andrew Shaw de marquer dans un troisième match de suite, une passe qui a permis de confirmer qu’il peut avantageusement s’imposer au sein de ce trio. Mais si son but et sa passe ont plu grandement aux partisans, avec raison, son implication qui a poussé les Sénateurs à écoper une de leurs trop nombreuses (huit) pénalités mineures dont le Canadien a profité pour marquer deux fois.

Si Galchenyuk jouait tous les soirs comme il l’a fait hier, personne, mais alors là personne, ne pourrait lui adresser le moindre reproche. Et avec le talent qui l’habite et la qualité de son tir, il se hisserait rapidement parmi les marqueurs les plus redoutables de la Ligue.

Ça viendra peut-être…

Autres signes que le Canadien et ses joueurs ont gardé le meilleur pour la fin, Shea Weber a décidé de laisser partir une vraie garnotte sur réception lors d’une attaque massive et oui, il a marqué.

« On tenait à être meilleurs lors des deux derniers matchs », que le vétéran défenseur a assuré après la rencontre.

J’aurais préféré qu’il convienne candidement, que lui et les autres vétérans s’étaient simplement contentés de faire acte de présence lors des autres matchs.

Mais bon.

Il est clair qu’à l’aube de la vraie saison, Weber et les leaders de l’équipe ont décidé de mettre le commutateur à « ON »!

Le premier trio l’a fait aussi. De brillante façon. Je l’ai écrit déjà, je le réécris maintenant, et je le récrirai souvent cette saison, Jonathan Drouin permettra à Max Pacioretty de fracasser la barre des 40 buts pour la première fois de sa carrière. Le petit Québécois lui permettra même de flirter avec les 50 tant ce duo fera la fête sur la glace.

Et avec Gallagher pour animer le jeu autour des filets adverses et le long des bandes, Drouin et Pacioretty profiteront d’un complice de premier plan.

Mettez Mete dans la formation!

Si la victoire facile aux dépens des Sens a confirmé l’éveil des vétérans du Tricolore, elle a aussi et surtout confirmé que Victor Mete doit amorcer la saison avec le grand club.

Au fil des 20 présences qu’il a effectuées, 20 présences totalisant 18:30 d’utilisation dont 4:07 en avantage numérique, Mete a joué avec Mark Streit, avec Shea Weber, avec Jordie Benn. Peu importe son partenaire, il a bien joué. Il a marqué un but, il a ajouté une passe, il a terminé sa soirée avec un différentiel de plus quatre. Il a complété ses premières passes, il a appuyé l’attaque, il a bien défendu son territoire.

Encore hier, tout ce qu’il a fait il l’a bien fait.

À la lumière de cette autre performance convaincante, le message lancé à l’état-major de l’équipe est simple : mettez Mete au sein de la formation partante jeudi prochain à Buffalo.

Donnez-lui la chance et/ou donnez-vous la chance de le garder pour cinq, 10, 15 parties afin de voir ce qu’il offrira. Le contraire serait dommage. Vraiment.

« Je ne sais pas s’il est trop fort pour les rangs juniors et s’il y perdrait son temps, car je n’ai jamais joué dans les rangs juniors. Ce que je peux affirmer toutefois, c’est qu’il a les qualités requises pour jouer dans la Ligue nationale », a lancé d’un trait le capitaine Max Pacioretty après la rencontre.

Shea Weber, qui a agi à titre de parrain de Mete depuis le début du camp, n’avait que des éloges à offrir lui aussi. « Il a encore bien joué. Il a encore joué avec confiance. Il a joué à sa façon, comme il est capable de le faire. Il a vu une ouverture au sein de la brigade défensive en début de camp et il a pris les moyens pour en profiter. Je refuse de regarder trop loin en avant, mais il est un très bon joueur de hockey », a indiqué la pierre d’assise de la défense.

Shea Weber a atteint la LNH lors de son troisième camp d’entraînement avec les Predators des Nashville. Mete pourrait le devancer d’une saison s’il fait le saut cette année.

« On a toujours des choses à apprendre et je ne sais pas s’il est trop fort pour les rangs juniors et s’il y perdrait son temps. Mais je vois en lui un défenseur qui a énormément de qualités et qui se développera, peu importe s’il reste avec nous ou non », a ajouté Weber.

Entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien a admis que Mete poussait l’état-major à avoir de sérieuses discussions en vue de la décision finale.

Personnellement, je ne vois pas comment on pourrait le renvoyer immédiatement dans les rangs juniors, mais bon : ce n’est pas moi qui décide.

Quant au principal intéressé, il a affiché la même confiance devant les journalistes qu’il affiche devant ses adversaires sur la patinoire.

« J’ai tout donné et je suis fier de ce que j’ai accompli depuis le début du camp. Peu importe la décision qui sera prise, je serai heureux. Car si je dois retourner à London, je reviendrai plus confiant encore l’an prochain avec l’intention de faire le grand club. J’ai goûté à la LNH, je sais maintenant ce que c’est. J’ai aussi le sentiment de faire partie de l’équipe ici. Si je dois partir, j’aurai acquis beaucoup d’expérience », a ajouté le jeune défenseur de 19 ans.

J’ai beau regarder autour du vestiaire du Canadien et je veux bien attendre de voir ce que David Schlemko sera en mesure d’offrir lorsque sera remis de la blessure à la main qui mine son premier camp d’entraînement à Montréal. Mais rien qu’à voir, on voit bien qu’il n’y a pas un défenseur aussi mobile et agile que Mete dans la liste des candidats pour évoluer à la gauche de Shea Weber.

Pas tout le temps, j’en conviens. Selon les circonstances, selon les adversaires, selon les performances du petit gars lui-même, Jean-Jacques Daigneault pourrait jongler avec ses défenseurs comme il l’a d’ailleurs fait samedi contre Ottawa.

Mais il faut que Mete soit du groupe de défenseurs avec lesquels Daigneault jonglera. Il le faut. Au moins en début de saison…

L’heure des décisions

Pendant que les joueurs profiteront d’un congé dimanche et lundi, l’état-major du Canadien aura à prendre ses décisions finales concernant Mete et tous les autres joueurs à cheval entre Montréal et Laval.

La liste des 23 joueurs – à laquelle on ajoutera les noms de ceux qui sont blessés – doit être déposée à la LNH au plus tard à 17 h (heure de l’Est) mardi prochain.

Avec ce qu’on a vu samedi au Centre Bell voici la liste que j’anticipe après les renvois samedi de Mike McCarron, Peter Holland et Jakub Jerabek au Rocket de Laval.

Pacioretty – Drouin – Gallagher

Galchenyuk – Danault – Shaw

Hudon – Plekanec – Lehkonen

Byron – Mitchell – Hemsky

De La Rose

Mete – Weber

Alzner – Petry

Streit – Benn

Schlemko – Davidson

Price – Montoya

En passant, même si les Sénateurs ont été hachés finement par le Canadien samedi, Carey Price a confirmé qu’il est prêt pour amorcer la saison en réalisant quelques arrêts solides qui ont mis plus de plomb encore dans les ailes des Sens qui n’ont jamais été dans le coup.

