AP

SCOTTSDALE, Ariz. - Beyong Hun An a pris les devants par un coup à l'Omnium de Phoenix devant une foule record de 204 906 spectateurs, samedi.

Le Sud-Coréen a inscrit un score de 65 (moins-6) au TPC Scottsdale pour passer à moins-16 après 54 trous.

L'Écossais Martin Laird occupe le deuxième rang à moins-15 après une ronde de 65. Le champion en titre Hideki Matsuyama (68) suit à moins-12 en compagnie de Graham DeLaet (65), de Weyburn, en Saskatchewan, John Peterson (63) et Michael Kim (66).

Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 70 coups et il a glissé à égalité au 35e rang à moins-6.

L'événement a attiré 596 880 spectateurs lors des six premiers jours, établissant des records à chaque jour. On attend entre 70 000 et 90 000 spectateurs dimanche et le tournoi devrait donc pulvériser l'ancien record de 618 365 établi l'an dernier.