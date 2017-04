AP

KAPOLEI, Hawaï - Ariya Jutanugarn et In-Kyung Kim ont réussi un oiselet au dernier trou, jeudi, et elles se partagent le premier rang du classement au Championnat Lotte de la LPGA après deux rondes.

Jutanugarn n'a commis aucun boguey et elle a joué 66 (moins-6) sur le parcours du Club de golf Ko Olina tandis que Kim a remis une carte de 64 pour montrer un pointage cumulatif de moins-9.

Jutanugarn a remporté cinq tournois la saison dernière et elle a été nommée la joueuse de l'année dans la LPGA.

La Canadienne Alena Sharp (69) et la meneuse au terme de la première ronde, Mi Hyang Lee (70) n'accusent qu'un seul coup de retard.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc s'est bien ressaisie après avoir joué 75, mercredi. Elle a joué 69 et elle se retrouve à égalité avec la normale, au 74e échelon. La Canadienne Jennifer Ha ne participera pas aux rondes du week-end, elle qui a remis une deuxième carte de 75 de suite.

L'Américaine Brittany Altomare a également connu une excellente journée sur les tertres. Elle a inscrit un 66 à sa carte et elle se retrouve à égalité au cinquième rang, à moins-5. Parmi ce groupe, il y a un trio de Sud-Coréennes, composé de la championne olympique Inbee Park (68), Amy Yang (68) et So Yeon Ryu (69), qui vient tout juste de triompher au premier tournoi majeur de la saison.