MADISON, Wis. - Paul Broadhurst a remis une carte de 69 (moins-3) et il a conservé son avance de deux coups au sommet du classement de l'Omnium American Family Insurance du circuit des Champions de la PGA, samedi.

Broadhurst a réussi un oiselet au 16e trou, une normale au 17e, mais il a commis un boguey au 18e pour terminer la journée avec un pointage cumulatif de moins-12. L'Anglais avait joué 63 la veille. Il a remporté l'Omnium britannique sénior et le Championnat PURE Insurance sur le circuit des 50 ans et plus, l'année dernière.

Lee Janzen et Scott Verplank se retrouvent à égalité au deuxième rang, à moins-10. Les deux golfeurs ont bouclé le parcours en 66 coups.

L'hôte de l'événement, Steve Stricker, a joué 69 pour rejoindre Fred Couples (68) et Gene Sauers (66), à moins-9. Stricker effectue un premier départ à domicile depuis qu'il a fêté son 50e anniversaire de naissance, en février.

Jerry Kelly, lui aussi originaire de Madison, a inscrit un 70 à sa carte et il se retrouve à égalité en 11e position, à moins-6. Le champion en titre du tournoi, Kirk Triplett, a joué 73 et il a glissé au 41e rang, à moins-2.

Le Canadien Stephen Ames a connu un peu plus de difficultés, samedi. Il a remis une carte de 73 et il a perdu un coup à la normale. Il est à égalité en 27e place, à moins-4. Son compatriote Rod Spittle (73) occupe pour sa part le 47e échelon, à moins-1.