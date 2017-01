AFP

Rory McIlroy, le no 2 mondial souffrant du dos vendredi, a rendu une carte de 67 au 3e tour de l'Open d'Afrique du Sud du circuit européen EPGA, samedi, pour occuper seul la 2e place avec un total de 202 derrière l'Anglais Graeme Storm (199).

« J'aimerais bien sûr être plus près du leader. Graeme possède trois coups d'avance pour le moment et ce serait intéressant de bien démarrer demain (dimanche) pour réduire l'écart », a réagi le Nord-Irlandais en prévision du dernier tour en compagnie de Storm.

Vendredi, les parties avaient été interrompues en début d'après-midi à cause de l'orage et une trentaine de joueurs ont dû terminer leur deuxième tour samedi matin, juste avant d'attaquer le 3e tour.

Le Sud-Africain Ernie Els, vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem, et l'Anglais Nick Faldo, 59 ans et six tournois majeurs au palmarès, n'ont pas réussi à passer la vague de retranchements.

Classement après le 3e tour (par 72) :

1. Graeme Storm (ENG) 199 (69-63-67)

2. Rory McIlroy (NIR) 202 (67-68-67)

3. Jbe Kruger (RSA) 203 (67-67-69)

. Jordan Smith (ENG) 203 (67-68-68)

5. Dean Burmester (RSA) 204 (67-70-67)

. Romain Langasque (FRA) 204 (70-66-68)

. Edoardo Molinari (ITA) 204 (71-70-63)

. Joël Stalter (FRA) 204 (69-70-65)

. Peter Uihlein (USA) 204 (70-64-70)

. Jaco Van Zyl (RSA) 204 (71-65-68)

Éliminés après la 2e ronde :

. Ernie Els (RSA) 144 (74-70)

. Nick Faldo (ENG) 145 (70-75)