AP

JOHANNESBURG - Rory McIlroy a connu un excellent début de saison avec de nouveaux bâtons, remettant une carte de 67, cinq coups sous la normale, à la première ronde de l'Omnium d'Afrique du Sud.

McIlroy, qui participe au tournoi pour la première fois depuis 2008, a calé sept oiselets, dont quatre consécutifs, du 14e au 17e trous, contre deux bogeys pour se retrouver à un coup du meneur Trevor Fisher fils parmi ceux ayant pris le départ en matinée.

Prenant aussi le départ au 10e trou, Fisher a réussi sept oiselets entre les 12e et 1er trous, avant de jouer les huit derniers à la normale pour une carte de 66.

Thomas Aiken et Dean Burmester ont aussi joué 67.

Le Nord-Irlandais est le plus gros nom à Johannesburg cette semaine. Celui qui a dû faire appel à un nouveau manufacturier à la suite de la décision de Nike de ne plus produire de clubs la saison dernière a amorcé sa saison plus tôt qu'à l'habitude pour faire plaisir à Ernie Els, l'hôte du tournoi sud-africain.

Même si son départ était prévu à 7h10 heure locale, plusieurs spectateurs ont suivi son groupe. Il n'a pas mis de temps à les réjouir, réussissant un coup de départ de 392 verges sur le premier trou.

Els et le champion en titre, Brandon Stone, ont connu un départ difficile, remettant des cartes de 74.