TABLEAU DES MENEURS

AUGUSTA, Ga. - Charley Hoffman a de la compagnie en tête après les deux premières rondes du Tournoi des Maîtres.

Hoffman, qui a limité les dégâts avec une deuxième carte de 75, partage la tête à moins-4 avec l'Espagnol Sergio Garcia, le Belge Thomas Pieters ainsi que l'Américain Rickie Fowler.

Tout est possible pour Adam Hadwin

Il s'agit de la plus importante congestion en tête après 36 trous en 44 ans à l'Augusta National.

Auteur d'un 65 qui lui avait permis de se construire une confortable avance la veille, Hoffman a commis cinq bogueys entre les 6e et 11e trous. Son oiselet sur le 13e trou, une normale 5, lui a permis de ramener son cumulatif à moins-4.

« Jeudi, tout le monde parlait de la qualité de ma ronde, quand tout avait fonctionné - les roulés, les coups de départ, du bon golf, a mentionné Hoffman. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'un peu tout le monde avait vécu la veille en raison du vent. »

Fowler a remis la meilleure carte de la journée avec un 67 grâce à un aigle et quatre oiselets. Le droitier a amorcé sa remontée en calant un coup à partir d'une fosse de sable pour un aigle au deuxième trou. Malgré un boguey quand sa balle s'est retrouvée à l'eau derrière le vert du 15e trou, Fowler s'est racheté avec un oiselet au trou suivant pour rester dans le groupe de tête.

« Je savais que les deux premières journées seraient difficiles. Il fallait lutter pour s'assurer de rester dans la course, a raconté Fowler. Nous sommes en bonne position et ce sera un week-end intéressant. Il devrait y avoir de bonnes batailles. »

Après avoir joué 71 la veille, l'Espagnol Sergio Garcia - que plusieurs considèrent comme le meilleur golfeur à ne jamais avoir remporté un tournoi majeur - a réussi six oiselets contre trois bogueys pour remettre une carte de 69 et se hisser aussi à moins-4. L'Espagnol a été le seul golfeur à ne pas commettre de boguey jeudi.

« J'ai mieux joué que jeudi, a évalué Garcia qui participe à son 74e tournoi majeur. J'ai bien sauvé la mise lors de la ronde initiale. Même si j’ai commis trois bogueys en 2e ronde, mes coups étaient plus solides et plus convaincants, malgré la présence du vent. »

De son côté, Pieters a réussi un aigle au 13e trou, une normale-5, et un oiselet au 14e trou pour rattraper Hoffman et Garcia. Le Belge âgé de 25 ans, qui participe au Tournoi des Maîtres pour la première fois de sa carrière, a bouclé sa ronde en 68 coups.

Le groupe de tête détient deux coups d'avance sur William McGirt qui a joué 73 vendredi. Quatre joueurs suivent à moins-1, dont Fred Couples, gagnant du veston vert en 1992 et qui est maintenant âgé de 57 ans, et le médaillé d'or olympique Justin Rose.

Couples participera aux rondes de la fin de semaine pour la 29e fois de sa carrière au Masters. Il vient au troisième rang à ce chapitre derrière Jack Nicklaus et Gary Player.

« Certain que je suis nerveux! Je ne veux pas me contenter de jouer 74 ou 76, a indiqué Couples. Je sais que je suis meilleur que ça. J'aime faire face à la pression. Je suis emballé de me retrouver dans cette position après deux rondes. »

Le vent s'est finalement calmé en après-midi vendredi et on s'attend à des conditions idéales de jeu pour le reste du week-end.

Ça ne devrait toutefois pas simplifier les choses, alors que plusieurs étoiles du golf devraient se livrer une lutte exaltante.

Un total de 15 joueurs sont séparés par seulement cinq coups avant les rondes du week-end, un groupe qui inclut Adam Scott (normale), Jordan Spieth (normale), Phil Mickelson (normale) et Rory McIlroy (plus-1).

En jouant 69 vendredi, Spieth, vainqueur du tournoi en 2015, est maintenant à quatre coups de la tête. C'est donc dire qu'il s'est retrouvé dans le top-10 après deux rondes à chacune de ses quatre participations au tournoi. Outre sa victoire, il a terminé à égalité au deuxième rang à deux reprises.

Cinquante-trois joueurs participeront aux deux dernières rondes alors que le seul de qualification a été fixé à plus-6 (150 coups).

Du côté des Canadiens, après avoir joué 75 jeudi, Adam Hadwin a remis une carte de 74. Il est le seul représentant du Canada à s'être qualifié pour les rondes du week-end, lui qui se retrouve à égalité au 35e rang à plus-5.

« C'est vrai que les conditions favoriseront les oiselets samedi et dimanche, a analysé Hadwin. Mais avec 9 coups de retard, ce sera difficile de rattraper les meneurs. Si je peux finir le tournoi sous la normale, mes chances sont bonnes de grimper beaucoup au classement. »

Le seul détenteur canadien d'un veston vert, Mike Weir, a raté la coupure alors qu'il a joué une deuxième ronde de 79 (plus-7) pour un cumulatif total de plus-11. Même chose du côté de Mackenzie Hugues. Celui qui a remis une carte de 79 jeudi a ajouté huit coups à son pointage.

Le champion en titre de l'édition 2016, Danny Willett, ne sera pas des rondes du week-end alors qu'il a joué les 36 premiers trous en 151 coups.

Le double vainqueur du tournoi, Bubba Watson, Henrik Stenson et Jim Furyk sont parmi les autres golfeurs qui n'ont pu atteindre le seuil de qualification.

La dernière fois qu'il y avait quadruple égalité en tête à mi-chemin du Tournoi des Maîtres, c'était en 1973 quand Bob Dickson, Gay Brewer, J.C. Snead et Tommy Aaron se retrouvaient à moins-3. Aaron avait éventuellement remporté le seul veston vert de sa carrière.

La ronde de vendredi a été disputée dans de bien meilleures conditions que la veille. Alors que des rafales de plus de 60 km/h ont balayé le parcours jeudi, le vent s'était calmé et le temps était plutôt ensoleillé sur les allées de l'Augusta National, vendredi.