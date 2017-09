Il y a finalement une certaine justice au golf professionnel puisque le meilleur joueur de la saison 2017, Justin Thomas, a été couronné champion de la Coupe FedEx, dimanche, à Atlanta. Grâce à sa deuxième place au Championnat du Tour, l’athlète de Louisville a gagné le précieux trophée ainsi que le boni de 10 millions de dollars qui l’accompagne!

La ronde finale, disputée dans des conditions idéales, a été fertile en émotions. Les projections changeaient constamment après un oiselet de l’un ou un boguey de l’autre. Le système de comptabilité pour déterminer le champion a été modifié à quelques reprises depuis la création de l’évènement en 2007. On s’est ainsi assuré de garder le suspense jusqu’à la toute fin et de forcer les joueurs à jouer sous une tension extrême et de creuser au plus profond de leurs ressources. Les meilleurs ont très bien répondu à l’appel et nous ont offert du golf de haut calibre.

C’est finalement un joueur recrue, Xander Schauffele, qui a gagné la dernière étape des séries. Le jeune homme, âgé de 23 ans, a démontré une belle force de caractère et a joué du golf solide pour finalement devancer Justin Thomas par un coup au fil d’arrivée. Visiblement nerveux, il a calé un court roulé pour l’oiselet au dernier trou, mais il s’en est fallu de peu pour que la balle sorte du trou tellement il l’avait frappé fort. Cette dernière a pratiquement fait un 360 degrés avant de disparaître au fond de la coupe, au grand soulagement de Schauffele qui a éclaté de rire par la suite. Il devient ainsi la première recrue à gagner ce championnat et, du même coup, à gagner une étape des séries de fin de saison.

Xander Schauffele a connu une progression fulgurante en une seule saison sur le grand circuit. Il a d’abord remporté un premier titre en carrière au mois de juillet lors de la Classique Greenbrier et a dû se battre avec l’énergie du désespoir pour percer le top-30 lors du Championnat BMW disputé la semaine dernière à Chicago. Xander Schauffele a beaucoup de cran et a prouvé hors de tout doute qu’il possède un élan fiable et qu'il est capable de résister à la pression. Mis à part la bourse de 1,575 M$ remise au champion, il a aussi reçu un boni supplémentaire de 2 M$ pour sa troisième place au classement final de la saison. Qui plus est, il se retrouve maintenant au 32e rang du classement mondial, un gain de 34 places qui l’assure d’être de tous les grands rendez-vous de la prochaine saison, incluant les quatre tournois majeurs. La vie de Xander Schauffele vient de prendre un tournant inattendu et ce sera à lui de prouver qu’il a réellement sa place parmi l’élite mondiale.

Du côté de Justin Thomas, la vie est belle à la suite de cette conquête de la Coupe FedEx. Il a consolidé sa quatrième position au classement mondial et a encore gagné en confiance. Les deux oiselets qu’il a réussis dimanche sur les 16e et 17e trous étaient de toute beauté. Thomas a vite appris à gagner et à contrôler ses émotions lorsqu’il est au plus fort de la lutte. Il avait la fâcheuse habitude d’être trop exigeant envers lui-même et à ruminer ses mauvais coups trop longtemps. Il a fait de gros efforts pour remédier à tout ça et en récolte les dividendes. Il termine donc la saison avec cinq victoires à son actif, des gains officiels de 9,9 M$ et un boni supplémentaire de 10 M$, gracieuseté du généreux commanditaire FedEx. Si on additionne ses revenus de commandites personnelles, on peut affirmer qu’il est à l’abri du besoin pour longtemps... Et dire que sa carrière ne fait que commencer.

Ce fut somme toute une superbe saison qui nous a permis de découvrir de nouveaux talents et de voir les joueurs dans la vingtaine se mettre en évidence. Le circuit PGA Tour est en bonne santé et l’excellente relève nous permet de voir l’avenir avec optimisme. Si seulement cela pouvait assurer la survie des clubs de golf existants et augmenter le nombre de pratiquants, ce serait un monde parfait.

Je vous reviendrai d’ici mercredi pour une analyse des forces en présence à la Coupe des Présidents qui s’amorce dès jeudi dans la région de New York.