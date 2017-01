AP

KAPALUA, Hawaï - Justin Thomas s'est emparé de la tête en réussissant un aigle au 14e trou et il a inscrit une troisième ronde consécutive de 67 (moins-6), samedi, pour se donner une avance de deux coups au Tournoi des champions SBS.

Le Japonais Hideki Matsuyama accuse deux coups de retard sur le meneur et il a gagné quatre de ses cinq derniers tournois depuis le 16 octobre, à l'Omnium du Japon. Le seul joueur à l'avoir battu lors de cette séquence est Thomas, lors d'un tournoi en Malaisie.



Thomas a réussi un oiselet au 18e trou pour montrer un pointage cumulatif de moins-18 à Kapalua.

Matsuyama a joué 66 et il fera partie du dernier groupe lors de la ronde finale.



William McGirt n'a pas commis un boguey en troisième ronde et il a remis une carte de 66 pour rejoindre Jimmy Walker (70) et Ryan Moore (71) à égalité au troisième échelon, à moins-14.



Le Canadien Mackenzie Hughes a joué 73 et il se retrouve à égalité au 29e avec deux autres golfeurs, à moins-1.