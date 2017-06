On nous avait annoncé un parcours monstre pour la tenue du 117e Omnium des États-Unis, un parcours qui allait faire plier les genoux des meilleurs golfeurs de la planète. Après quatre jours de compétition, on se rend compte qu’il était tout à fait jouable, à condition d’éviter la fétuque qui pouvait grimper jusqu’à la hauteur de vos hanches. L’Américain Brooks Koepka, 27 ans, a démontré comment mater ce supposé monstre en retranchant pas moins de 16 coups à la normale, égalant ainsi la marque que Rory McIlroy avait établie au Congressional en 2011.

L’édition 2017 de l'US Open passera à l’histoire pour plusieurs raisons. Jamais n’avait-on vu des allées aussi larges et un parcours aussi long pour ce championnat national, ce qui n’a pas empêché Justin Thomas d’établir une nouvelle marque de tous les temps lorsqu’il a retranché neuf coups à la normale lors de la journée du samedi. Il n’en fallait pas plus pour que les mauvaises langues condamnent ce nouveau record, alléguant des conditions de jeu trop faciles vu l’absence de vent. Thomas a joué une ronde qui frôle la perfection et mérite amplement de voir son nom dans le livre des records. Les deux coups de bois 3 qu’il nous a servis sur les 15e et 18e trous resteront gravés dans notre mémoire pour longtemps tellement ils ont impressionné en franchissant près de 300 verges dans les deux cas, possiblement les deux meilleurs coups du tournoi.

La semaine avait pourtant mal commencé pour les organisateurs car lors des rondes préparatoires quelques joueurs se sont plaints du long gazon type « fescue » sur certaines portions du parcours. Il n’en fallait pas plus pour qu’on sortent les « weed eaters »et qu’on fasse le ménage, décision qui était pourtant loin de faire l’unanimité. Puis ce fut l’hécatombe lors des deux premières rondes, alors qu’on a vu plusieurs têtes de série être forcées de plier bagage, incapables de se qualifier pour les rondes finales. Difficile d’expliquer comment des joueurs tels que Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jason Day, Adam Scott, Jon Rahm, Henryk Stenson, Justin Rose, Charl Schwartzel, Thomas Pieters, Francesco Molnari, Alex Noren, Bubba Watson et Jason Dufner ne soient pas en mesure de performer sur un parcours offrant des allées généreuses et sur lequel tant de joueurs ont joué sous la normale lors de deux premières rondes. J’ai comme l’impression que plusieurs d’entre eux ont pris ce parcours à la légère et qu’ils se sont réveillés trop tard, prouvant une fois de plus que rien n’est acquis d’avance au golf.

Ce premier titre majeur pour l’Américain Brooks Koepka lui permet de se hisser au 10e rang de la hiérarchie mondiale. Plusieurs amateurs ont découvert un joueur qui sait allier puissance et finesse et qui n’a pas fini de nous surprendre. Koepka est un superbe athlète qui a pris un chemin différent pour atteindre le circuit américain. Il s’est exilé en Europe pendant quelques années pour d’abord faire ses classes sur le circuit Challenge Tour sur lequel il a remporté quatre victoires. Il a ensuite remporté un premier titre sur le circuit européen lorsqu’il en a surpris plus d’un en s’imposant lors de l’Omnium Turkish Airlines en 2014. C’est à partir de ce moment que sa carrière a véritablement pris son envol. Il est ensuite revenu aux États-Unis et a gagné le tournoi Waste Management en 2015, ce qui lui donnait une exemption de deux ans sur le circuit PGA Tour. Il a terminé la saison 2016 au 35e rang du classement de la Coupe FedEx, empochant au passage des gains de 3,3 millions de dollars. Il a aussi fait partie de l’équipe américaine qui a gagné la Coupe Ryder l’automne dernier. Son expérience internationale l’a bien servi sur le parcours Erin Hills et sa ronde finale sans bavure nous laisse croire qu’une nouvelle étoile est née. L’exécution des ses coups et la confiance qu’il a démontrée font désormais de lui un joueur de premier plan et un prétendant logique lors des prochains tournois majeurs.

Parmi les autres joueurs qui ont impressionné lors de l’Omnium des États-Unis, mentionnons d’abord Brian Harman, le diminutif joueur gaucher qui est demeuré dans la lutte jusqu’à la toute fin. Sur un parcours de plus de 7 800 verges, il était nettement désavantagé sur les coups de départ et a dû travailler très fort pour atteindre les verts sur les longues normales 4. Il a malheureusement commis deux bogueys consécutifs (au 12e et 13e trous) lors de la ronde finale alors que Koepka y allait d’une séquence de trois oiselets sur les 14e, 15e et 16e trous. C’est à ce moment que le tournoi a pris fin. Le Japonais Hideki Matsuyama, quatrième joueur mondial, a aussi tenté une remontée en quatrième ronde, mais il partait d’un peu trop loin. Une ronde de 66 lui a toutefois permis de terminer à égalité au deuxième échelon avec Harman. Notons que Matsuyama occupe maintenant la deuxième place du classement mondial.

Parmi les belles surprises, je me dois de souligner l’excellente performance de l’Anglais Tommy Fleetwood (4e) ainsi que celle de l’Américain Xander Schauffele, qui en a surpris plus d’un en terminant à égalité au cinquième rang. Le Californien de 24 ans a soutiré 10 coups à la normale. Pas mal pour un joueur qui était classé 352e au monde et 135e au classement de la Coupe FedEx! Il sera intéressant de suivre sa progression à la suite de cette excellente performance.

Prochaine étape : le Championnat Travelers

Les activités régulières reprennent dès jeudi sur le circuit PGA Tour avec la présentation du Championnat Travelers, disputé sur le magnifique parcours TPC Highlands, situé à Cromwell, au Connecticut. La liste des joueurs inscrits est agréablement surprenante à la suite d'un tournoi majeur. Parmi les plus connus, mentionnons les Paul Casey, Jason Day, Brian Harman, Zach Johnson, Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas, Brandt Snedeker, Bubba Watson, Si Woo Kim et Patrick Reed. Parions que plusieurs d’entre eux voudront effacer leurs contre-performances de la dernière semaine.

Vous pourrez suivre le déroulement des troisième et quatrième rondes, samedi et dimanche, sur les ondes de RDS. C’est un rendez-vous!